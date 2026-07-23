Gomidas'ın sesi yeniden duyuldu

Ermeni ulusal müzik okulunun kurucusu sayılan papaz, müzikolog, besteci, aranjör ve koro şefi Gomidas Vartabed’in sesi, ilk kez kaydedilmesinin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra yeniden dinleyiciyle buluştu. İstanbul doğumlu Ermeni sanatçı Sibil'in altı yıllık bir hayalinin ürünü olan bu özel proje ile "Arorn Ou Tatrakn" (Çulluk ile Kumru) adlı eserin dünya prömiyeri Gomidas'ın kendi tarihî ses kaydıyla 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.00’de YouTube Premiere’de gerçekleştirildi.

Asıl adı Soğomon Kevork Soğomonyan olan Kütahya asıllı Gomidas, Ermeni müziğinin en önemli simgelerinden biri. Çok yönlü bir müzikolog olan Gomidas, ezan dahil, Anadolu’nun farklı dillerinden derlediği ezgileri ve yaptığı besteleri ile binlerce şarkılık bir külliyat oluşturmuş.

Bugüne kadar dünyada çok sayıda ödüle layık görülen Sibil, tarihî ses kayıtlarını çağdaş bir müzikal yorumla buluşturan proje ile sadece Gomidas'ın bestelerini yaşatmayı değil, aynı zamanda onun kendi sesini de gelecek nesillere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Sibil, “Bu proje geçmiş ile bugün arasında anlamlı bir bağ kuruyor” dedi. Eserin düzenlemesinin Vahan Nahapetyan tarafından gerçekleştirildiği bilgisini de veren Sibil, “Mix ve mastering çalışmaları Hmayak Rostomyan tarafından yapıldı. Blul icrası Hasmik Muradyan Harutyunyan'a ait. Müzik videosu Artyom Abovyan tarafından çekildi” diye konuştu.