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        Haberler Kültür-Sanat Müzik GusGus İstanbul'a geliyor

        GusGus İstanbul'a geliyor

        Elektronik müzik sahnesinin en özgün ve köklü seslerinden biri olan, Depeche Mode, Björk ile Sigur Rós gibi efsanevi isimlere yaptığı remixlerle adından söz ettiren İzlanda çıkışlı GusGus, 18 Eylül akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        GusGus İstanbul'a geliyor

        Zorlu PSM, dünya müzik sahnesinin en özgün ve köklü seslerini İstanbullu müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bugün Biggi Veira, Daníel Ágúst ve Margrét Rán öncülüğünde yoluna devam eden GusGus, yaklaşık çeyrek asırdır elektronik müzik sahnesinin yönünü belirleyen, İzlanda çıkışlı en sevilen ve en köklü topluluklardan biri olarak öne çıkıyor. Felaketler, son dakika iptalleri ve dramatik kırılmalarla örülü hikâyesi, kariyerlerindeki beklenmedik zirve anlarıyla iç içe geçerek GusGus’u elektronik müzik tarihinin en ilham verici topluluklarından biri hâline getiriyor.

        Canlı sahne performanslarıyla efsaneleşen GusGus, sahnede parçalarını yeniden şekillendirerek her konserde dinleyicilerine yalnızca o ana ait, eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Türler arasında özgürce dolaşan bu benzersiz müzikal kimlik, topluluğu dünya çapında tanınır kılarken Depeche Mode, Björk ve Sigur Rós gibi efsanevi isimlere yaptığı remixlerle de adından söz ettiriyor.

        GusGus (Live), bu benzersiz elektronik deneyimi 18 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM’in yeni nesil sahnesi %100 Studio’da müzikseverlerle buluşturacak. Konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #GusGus
        #Björk
        #Depeche Mode
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