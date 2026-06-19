Hadi Öldürsene Canikom'dan Kıbrıs'ta final

Vigor Kültür Sanat yapımıyla yeniden sahneye taşınan, Aziz Nesin'in unutulmaz eserlerinden uyarlanan "Hadi Öldürsene Canikom", sezonun son perdesini 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde kapattı. Girne Amfi Tiyatro'yu tamamen dolduran tiyatroseverler, oyunu baştan sona kahkahalar eşliğinde takip etti.

Başarılı oyuncu kadrosunda Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde ve Bülent Alkış'ın yer aldığı oyun, prömiyerini gerçekleştirdiği ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Eskişehir'e kadar Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelenen ve tiyatroseverlerden tam not alan "Hadi Öldürsene Canikom", sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

Oyun, 22.Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde Aziz Nesin'in keskin mizahını bir kez daha ustalıkla sahneye taşıyarak gösteri sonunda ayakta alkışlandı.

Yönetmenliğini Barış Dinçel'in üstlendiği oyunun dekor tasarımı da Dinçel'in imzasını taşıyor. Mart ayında tarihi Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirdikleri prömiyerin ardından, 18. oyunla Kıbrıs'ta sezonu kapatan ekip, yeni sezonda yeniden seyirciyle buluşmak için heyecanlandıklarını belirtti.

ZEYNEP KANKONDE: "HER OYUNDA SALONLARIMIZ DOLDU"

"26 Mart'ta prömiyer yapmamıza rağmen çok fazla oyun oynadık ve çok fazla seyirciyle buluştuk. Her oyunumuzda salonlarımız doluydu. Misafirlerimizi ağırlarken hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu tiyatroda çok sık karşılaşılan bir şey değil. Mutlaka birtakım sıkıntılar, organizasyon, sahne problemleri yaşanır. Biz majör bir sıkıntı yaşamadık, o yüzden çok keyifli geçti. Diğer sezondan beklentim bu sezondan daha fazla. 26 Mart'ta neredeyse sezon kapanırken prömiyer yapmamıza rağmen 18 oyun oynadık. Finali de Kıbrıs'ta büyük bir kalabalıkla yaptık. Kıbrıs seyircisi çok eğlenceli bir seyirci. Hep oyuna katıldılar, hiçbir anını kaçırmadılar. Hatta bizim kendi aramızda yaptığımız esprileri bile yakaladılar. Çok gözü açık bir seyirci. Gerçekten eğlenmek için geldikleri çok belliydi. Seyirci bizi, bizim onu eğlendirdiğimizden daha çok eğlendirdi."

BÜLENT ALKIŞ: "OYUNDAN ÇIKAN HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

"Çok sevdiğimiz bir yazarın oyununu hayata geçirmek bizim için çok önemliydi. Bu hayalimize Vigor Kültür Sanat ortak oldu. Aziz Nesin Vakfı da bize bu konuda çok büyük bir kolaylık gösterdi. Başta Ali Nesin olmak üzere onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Prova süreci çok keyifli geçti çünkü ekip birbiriyle çok iyi kaynaştı. Ekip ruhu olan bir oyun yaratmaya çalışıyorduk. Prova çok uzun sürmedi ama çıkacak sonuçtan en baştan itibaren çok umutluyduk. Seyirciyle buluşana kadar da bu keyifli süreç devam etti. Bugün 18. oyunumuzu oynadık Kıbrıs'ta. Diğer oyunlar da İstanbul ve turnede geçti. Sonuçtan çok memnunuz. Seyirci her oyundan sonra beğenilerini bize iletiyor. Oyundan çıkan herkesin yüzü gülüyor. Kapalı gişe oynadık. Yeni sezondan da aynı heves ve umutla büyük bir beklentimiz var."

GÜNAY KARACAOĞLU: "İYİ Kİ BU PROJEYİ YAPTIK"

"Sezon benim için çok farklı geçti. Aynı ay içinde üç oyunda sahne aldım; her birinin yorgunluğu ve keyfi bambaşkaydı. 'Hadi Öldürsene Canikom' süreci, Barış Dinçel'in telefonuyla başladı ve o telefondan beri heyecanım artarak devam ediyor. Sahnede rol arkadaşlarım Zeynep ve Bülent eski arkadaşlarım, keza Barış da öyle. Bu durum, prova süreçlerinde bize çok yardımcı oldu. Vigor Kültür Sanat'ın kurucusu Serdar Akkaya da bu projeyi hayata geçirmek için elinden geleni yaptı. Barış Hoca'nın rejisiyle 26 Mart'ta prömiyerimizi gerçekleştirdik. İki gün önce de Kıbrıs'ta sezon finalimizi yaptık. Dolu dolu bir üç ay geçirdik. Hem İstanbul'da hem de turnelerde seyirciyle buluştuk. Biz sahnede oyunu oynarken seyirci de bizimle oynadı diyebilirim. Bu durum, oyunu çok keyifli bir noktaya taşıyor. Seyirciden gelen yorumları dinledikçe, 'İyi ki yapmışız bu projeyi,' diyorum.

Sezon finalinin Kıbrıs'ta olması da ayrıca önemliydi bizim için. Kıbrıs seyircisinin enerjisi, oyunun içinde olması ve her anımıza verdiği tepkiler çok güzeldi. Şu an yeni sezonu iple çekiyoruz. Umarım seyirciyi çok bekletmeyiz."

Sevilen oyun, yeni sezonda da tiyatroseverlerle buluşacak.