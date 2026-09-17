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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İğneada: Caz Maz 16 Ekim'de başlıyor

        İğneada: Caz Maz 16 Ekim'de başlıyor

        Bu yıl 16–18 Ekim tarihlerinde Longosphere'de gerçekleşecek İğneada: Caz Maz'da Dilhan Şeşen, Funk House Band, piyanist Hakan Başar, İdil Meşe gibi sanatçılar müzikseverlerle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        İğneada: Caz Maz 16 Ekim'de başlıyor

        İğneada: Caz Maz’ın bu yılki edisyonunun müzik programı, farklı tür ve kuşaklardan yedi ismi bir araya getiriyor. Kendine has yorumuyla dinleyiciye hem bugüne ait hem de zamansız bir his bırakan Dilhan Şeşen; kendi plak koleksiyonlarından çalacakları DJ setleriyle Doğa Bekiroğlu ve Eren Erkman; funk, soul ve R&B repertuvarıyla Funk House Band; uluslararası caz sahnesinde adından söz ettiren genç piyanist Hakan Başar; folk ve caz arasında dolaşan özgün anlatımıyla İdil Meşe ve caz, funk, soul ile hip-hop’u bir araya getiren Maymun Collective festivalde yer alıyor. Farklı sesler ve anlatılar, sonbaharın içinde üç güne yayılan ortak bir hikâyede buluşuyor.

        Dilhan Şeşen
        Dilhan Şeşen
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        Müzik programına sabah yoga ve pilates seansları, atölyeler, doğa aktiviteleri ve günün farklı saatlerine yayılan buluşmalar eşlik edecek. Festivalin yan programı ve ayrıntılı akışı, festival tarihi yaklaştıkça ayrıca paylaşılacak. Caz Maz; sonbaharın turuncuları ve kırmızıları içinde biraz şarkı söylemek, biraz nefes almak ve biraz da hep birlikte hareket etmek üzere katılımcılarını, bütün bunları ve daha fazlasını ilk kez gibi yaşamaya davet ediyor.

        Caz Maz, 16–18 Ekim 2026 tarihlerinde Longosphere’de gerçekleşecek.

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        #İğneada: Caz Maz
        #dilhan şeşen
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