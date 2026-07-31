İş Sanat’ta yeni dönem

İş Sanat’ın Kurucu Genel Müdürü Zuhal Üreten, Türkiye İş Bankası’ndaki 35 yıllık görev süresinin tamamlanmasının ardından 31 Temmuz 2026 itibarıyla emekli oluyor. Zuhal Üreten bayrağı, 2018 yılından bu yana İş Sanat’ın Sahne Sanatları Sanat Yönetmenliğini üstlenen ekip arkadaşı Defne Turaç’a devrediyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olmasının ardından Türkiye İş Bankası Halkla İlişkiler Bölümü’nde uzman yardımcısı olarak kariyerine başlayan Zuhal Üreten, kariyerini sürdürdüğü 35 yıl boyunca basın ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk ve reklamcılık gibi kurumsal iletişimin farklı disiplinlerinde görevler üstlenmiştir. 2000 yılında İş Sanat’ın marka olarak doğuşuna tanıklık etmiş, 2017 yılında İş Sanat’ın bir iştirak şirketi olarak yapılandırmasında öncü rol üstlenmiştir. 2007 yılında Türkiye İş Bankası Müzesi’nin, 2019 yılında İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ve 2023 yılında Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kuruluş süreçlerini yönetmiştir. Zuhal Üreten görev yaptığı süre boyunca vizyonu ve projeleri ile Türkiye İş Bankası’nın kültür sanatı destekleyen marka algısına katkı sağlamanın yanı sıra ülkenizin kültür sanat hayatını da zenginleştiren faaliyetler hayata geçirmiştir.

Genel Müdürlük görevini devralan Defne Turaç, 2018 yılından bu yana İş Sanat Sahne Sanatları Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Turaç, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM)’nde Müzik Teorisi alanında tamamlamıştır. 1999 yılında başladığı meslek hayatı boyunca akademisyenlik, sahne yönetimi ve prodüksiyon gibi sahne sanatlarının farklı alanlarında görev alan Turaç; 2018 yılında İş Sanat’a katılmasının ardından klasik müzikten caza, dünya müziğinden edebiyata, çocuk etkinliklerinden disiplinlerarası projelere uzanan yüzlerce etkinliğin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde etkin rol üstlenmiştir.

İş Sanat üst yönetimindeki bu görev değişimi, yalnızca bir yönetim devri değil; yılların deneyimi ve birikimiyle oluşan kurumsal hafızanın, kurumun içinden yetişen kadrolara aktarılması nedeniyle de önem arz ediyor. Bu güçlü süreklilik anlayışıyla İş Sanat, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına değer katacak yeni projeler üretmeyi sürdürecek.