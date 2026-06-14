Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Klasik Mitoloji' sertifika programı tamamlandı

        'Klasik Mitoloji' sertifika programı tamamlandı

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 'Klasik Mitoloji' başlıklı sertifika programının son oturumu 27 Haziran Cumartesi günü düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 00:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Klasik Mitoloji' sertifika programı tamamlandı

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin, sanatın her dalında iz bırakmaya devam eden mitolojik unsurların kapsamlı bir bakış açısıyla ele alındığı “Klasik Mitoloji” başlıklı sertifika programının son oturumu 27 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Programı tamamlayan tüm katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.

        Dört hafta süren program boyunda katılımcılar, Prof. Dr. Havva İşkan eşliğinde ‘Olympos Pantheonu’nun tanrılarını, antik çağın destansı kahramanlarını ve sıra dışı anti-kahramanlarını mercek altına aldı; bu mitlerin Anadolu, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerindeki izlerini sürdü. Antik dönemden modern zamana uzanan bu yolculukta mitolojik karakterlerin dönüşümlerine tanıklık ederken, bu değişimlerin sanat eserlerine nasıl yansıdığını da keşfettiler.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yetişkinlere yönelik öğrenme programları devam edecek. Sanata ilgi duyan herkesin katılımına açık olan programlardan haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini takip edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suyun essiz konukları

        Yedigöllerde su samurları görüntülendi (AA)

        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İş Sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!