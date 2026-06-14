'Klasik Mitoloji' sertifika programı tamamlandı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin, sanatın her dalında iz bırakmaya devam eden mitolojik unsurların kapsamlı bir bakış açısıyla ele alındığı “Klasik Mitoloji” başlıklı sertifika programının son oturumu 27 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Programı tamamlayan tüm katılımcılara, İş Sanat tarafından imzalı özel sertifikaları takdim edildi.

Dört hafta süren program boyunda katılımcılar, Prof. Dr. Havva İşkan eşliğinde ‘Olympos Pantheonu’nun tanrılarını, antik çağın destansı kahramanlarını ve sıra dışı anti-kahramanlarını mercek altına aldı; bu mitlerin Anadolu, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerindeki izlerini sürdü. Antik dönemden modern zamana uzanan bu yolculukta mitolojik karakterlerin dönüşümlerine tanıklık ederken, bu değişimlerin sanat eserlerine nasıl yansıdığını da keşfettiler.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yetişkinlere yönelik öğrenme programları devam edecek. Sanata ilgi duyan herkesin katılımına açık olan programlardan haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini takip edebilirsiniz.