Levent Yüksel Harbiye Açıkhava'ya geliyor

Türk pop müziğinin doğasını değiştiren, bas gitarist, besteci ve yorumcu kimliğiyle müziğimizin en özel yerinde duran Levent Yüksel, Jolly Joker organizasyonuyla 9 Ekim’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

1993 yılında müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran dönüm noktası albümü Med Cezir'den bu yana, dillerden düşmeyen klasikleşmiş eserleriyle adından söz ettiren sanatçı, kendine has enerjisini ve samimiyetini dinleyicileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Yüksel, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde “Zalim”, “Medcezir”, “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk”, “Tuana”, “Ya Sonra” ve “Dedikodu” gibi Türk pop tarihinin kültleşmiş şarkılarını binlerce seyirceisyle tek bir ağızdan söylemeye hazırlanıyor. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.