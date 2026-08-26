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        Haberler Kültür-Sanat Lvbel C5, Young Uzo, BEGE ve DJ Artz Hood in the Woods'ta

        Lvbel C5, Young Uzo, BEGE ve DJ Artz Hood in the Woods'ta

        3 Ekim'de İstanbul Life Park'ta düzenlenecek Hood in the Woods festivali; Lvbel C5, Young Uzo, BEGE ve DJ Artz'ı aynı sahnede bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Lvbel C5, Young Uzo, BEGE ve DJ Artz Hood in the Woods'ta

        Hood in the Woods festivali, Dust Production imzasıyla 3 Ekim'de Life Park'ta gerçekleşecek.

        Son dönemde çıkardığı parçalarla öne çıkan Lvbel C5, Young Uzo, BEGE ve DJ Artz, festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

        Festival, şehirden uzakta, doğayla iç içe bir atmosferde müzik ve eğlenceyi bir araya getirecek.

        Festivalin erken dönem avantajlı biletleri Biletix, Bubilet ve Passo üzerinden satışta.

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        #Hood in the Woods
        #Lvbel C5
        #BEGE
        #DJ Artz
        #Young Uzo
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