MIX Festival 10. edisyonuyla sahnede

Zorlu PSM’nin her sene binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirdiği MIX Festival, 10. yılında seçkin sanatçılar ve eşsiz performanslarla dolu bir program sunuyor. Elektronik, indie, rap ve dans müziğinin en sevilen seslerini aynı sahnede toplayan festival, bu yıl onuncu kez 6 Kasım günü müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

10. Yıla Özel İddialı İsimler MIX Festival 2026’da!

Kelis

‘Milkshake’ ve ‘Bossy’ gibi hitleriyle 2000’lerin R&B ve pop sahnesine damgasını vuran Kelis, MIX Festival’in 10. yılına özel sahnede yerini alıyor. Alternatif dans-pop’un öncülerinden Saint Etienne, kariyerlerinin veda albümü kabul edilen 12. Stüdyo albümleri ‘International’ ‘ın ardından müzikseverlerle buluşuyor. Minimal elektronik altyapıları keskin toplumsal gözlemlerle birleştiren Sleaford Mods, sekizinci albümleri ‘The Demise Of Planet X’ ile festivalin en dikkat çekici performanslarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

James Hype

‘Ferrari’ ve ‘More Than Friends’ parçalarıyla dünya listelerinde zirveye yerleşen İngiliz DJ-prodüktör James Hype, canlı mix tekniği ve yüksek enerjisiyle dans müziği deneyimini zirveye taşıyacak. Bağlama virtüözü Derya Yıldırım’ın öncülüğündeki Derya Yıldırım & Grup Şimşek ise Anadolu ezgilerini psychedelia, caz ve funk’la harmanlayan sound’larıyla festivale renk katıyor.

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Yeni Nesil Sesler, MIX Festival Sahnesinde!

Dumbo Gets Mad

House-pop’u Fransız dokunuşu ve İtalyan esintileriyle yeniden yorumlayan Dov’è Liana, kapalı gişe geçen Avrupa turnesinin ardından MIX Festival sahnesine konuk oluyor. Pitchfork ve NPR gibi saygın mecraların dikkatini çeken, retro sound’ları elektronik ve funk ritimleriyle harmanlayan İtalyan sanatçı Dumbo Gets Mad, beşinci albümü ‘Five Eggs’ sonrası müzikseverlerle buluşuyor. Vokal, canlı loop ve elektronik üretimi bir araya getirerek house-electro ve techno ekseninde ilerleyen Donna Mobile by Elif Çağlar ise festivalin dikkat çeken birliktelikleri arasında yer alıyor.

Yerli Sahnenin Yükselen İsimleri MIX Festival’e Damga Vuruyor!

Anadolu müziğini ‘Neo-Turkish Psychedelia’ adını verdikleri özgün bir dille yeniden kuran Tolga Böyük, Erdem Başer ve Eralp Güven’den oluşan üçlü Islandman, beşinci albümleri Island5 ile sahne alıyor. Klasik piyano ve çello eğitimini Melodic House ve Melodic Techno ile buluşturan Gaia Ekho, festivale farklı bir doku katıyor. Geleneksel enstrümanları drum & bass, jazzstep ve downtempo’yla buluşturan Jungle Funk Live ise son albümü ‘Jungle Funk’ ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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İstanbul’un ‘feel-good city house’ tarzıyla öne çıkan Koffein Club Radio projesiyle Ezgi Yelen, enerjik setiyle MIX Festival sahnesine konuk oluyor. DJ’liği görsel sanatlarla harmanlayan Amerikalı sanatçı Ari Alpert, elektronik müzik ve çağdaş sanat sahnesindeki köklü duruşunu MIX Festival’e taşıyor. Elektronik folk ile deneysel rock arasında özgün bir çizgi izleyen Egosex ise festivalin alternatif seslerinden biri olarak sahne alıyor.

Bu Yıl MIX Festival’de Ses, Görüntüyle Buluşuyor!

Doğa ile teknoloji arasındaki ilişkiyi dijital sistemlerle sorgulayan, yeni medya ve görsel-işitsel performans sanatçısı Berdin Demir, MIX Festival’de deneysel bir sahne deneyimi sunuyor. Roma’nın terk edilmiş inşaat alanlarından yola çıkarak kentsel belleği ses ve görüntüyle yeniden kurgulayan Touchy Toy Collective imzalı Concrete Casings projesi ise festival programına özgün bir deneysel performans katıyor.

MIX Festival biletleri 6 Ağustos saat 15.00’te passo.com.tr üzerinden satışa çıkacak!