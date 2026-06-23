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        Haberler Kültür-Sanat Moby için geri sayım başladı

        Moby için geri sayım başladı

        PSM Loves Summer, elektronik müziğin en ikonik isimlerinden Moby'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Porcelain, Extreme Ways ve Natural Blues gibi zamansız eserleriyle müzik tarihine iz bırakan sanatçı, 29 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Moby için geri sayım

        20 milyondan fazla albüm satışı ve müzik tarihine yön veren üretimleriyle elektronik müziğin en etkili figürleri arasında gösterilen Moby, 29 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

        1991 yılında yayımladığı “Go” teklisiyle kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Moby, on yılları aşan müzikal yolculuğu boyunca yayımladığı 23 stüdyo albümü ve dünya çapında ses getiren performanslarıyla elektronik müziğin en kalıcı ve dönüştürücü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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        “Play”, “Hotel” ve “Last Night” gibi kendi dönemlerinin sesini belirleyen albümlerinin yanı sıra, “Porcelain”, “Extreme Ways”, “Natural Blues” ve “Why Does My Heart Feel So Bad?” gibi zamansız eserleriyle kuşaklar boyunca dinleyicilerle bağ kurmayı sürdüren sanatçı, etkileyici canlı performansı ve kendine özgü görsel dünyasıyla 29 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

        Kapı Açılış: 20.30

        Etkinlik: 21.30

        PSM Loves Summer kapsamında gerçekleşecek olan Moby’ konserinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr üzerinden satışta.

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