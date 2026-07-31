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        Haberler Kültür-Sanat Resim Osman Hamdi Bey The Met'in oryantalizm sergisinde

        Osman Hamdi Bey The Met'in oryantalizm sergisinde

        Dünyanın en köklü sanat kurumlarından The Metropolitan Museum of Art'ın (The Met) yaklaşık 180 eseri bir araya getiren kapsamlı Oryantalizm sergisi Orientalism: Between Fact and Fantasy, Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in yapıtlarını da sanatseverlerle buluşturuyor. Farklı koleksiyonlardan seçilen eserlerin görülebileceği sergi, 28 Şubat 2027'ye kadar New York'ta devam ederken; sanatçının Kaplumbağa Terbiyecisi ve İki Müzisyen Kız gibi önemli yapıtları İstanbul'da, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        Osman Hamdi Bey The Met'in oryantalizm sergisinde

        Dünyanın en kapsamlı sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan New York’taki The Metropolitan Museum of Art’ın (The Met) ziyaretçilerle buluşturduğu Orientalism: Between Fact and Fantasy sergisinde, Türkiye sanat tarihinin öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey’in eserlerine ayrılan bir bölüm de bulunuyor. Ressamlığının yanı sıra arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimi alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınan Osman Hamdi Bey’in farklı koleksiyonlardan bir araya getirilen yapıtları, serginin 19. yüzyılda “Doğu” imgesinin sanat ve kültürde nasıl şekillendiğini ele alan anlatısı içinde sunuluyor.

        Osman Hamdi Bey
        Osman Hamdi Bey

        Oryantalizme farklı üretim alanlarından bir bakış

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        Jean-Auguste-Dominique Ingres, Eugène Delacroix, Jean-Léon Gérôme ve John Singer Sargent ve daha birçok sanatçının eserlerinin de yer aldığı sergi, yaklaşık 180 yapıtı bir araya getiriyor. Resim, desen ve fotoğrafların yanı sıra kitaplar, mimari modeller, kıyafetler, tekstiller, seramikler, cam ve metal eserlerden oluşan seçki, Oryantalizmin yalnızca resim sanatında değil, farklı üretim alanlarında bıraktığı izlere de odaklanıyor.

        Osman Hamdi Bey’in yedi eseri The Met’te

        Serginin Osman Hamdi Bey’e ayrılan bölümünde, sanatçının 1879 ile 1903 yılları arasında yaptığı yedi yağlıboya tablo bulunuyor. Seçkide 1879 ve 1891 tarihli iki ayrı Cami Kapısında yapıtının yanı sıra 1903 tarihli Nippur Tapınak Sarayı Kazısı, Kur’an Tilâveti, Çocuk Türbesindeki Derviş, Kur'an Okuyan Kız, Halı Satıcısı yer alıyor. Ayrıca sanatçının Marie de Launay ile birlikte, 1873 Viyana Sergisi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel zenginliğini göstermek amacıyla hazırladığı 1873 Yılında Türkiye'de Halk Giysileri (Les costumes populaires de la Turquie en 1873: Ouvrage publié sous le patronage de la Commission impériale ottomane pour l'Exposition universelle de Vienne) isimli kitap da sergi kapsamında görülebiliyor. Sergide yer alan yağlıboya tablolardan 1891 tarihli Cami Kapısında ile 1903 tarihli Nippur Tapınak Sarayı Kazısı, daha önce Pera Müzesi’nin 15 Ekim 2011–8 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlediği Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar: Arkeoloji | Diplomasi | Sanat başlıklı sergide de izleyiciyle buluşmuştu.

        Osman Hamdi Bey’in başyapıtları ise Pera Müzesi’nde

        Osman Hamdi Bey’in aralarında Kaplumbağa Terbiyecisi ve İki Müzisyen Kız’ın da bulunduğu önemli eserleri ise İstanbul’da, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan hazırlanan Osman Hamdi Bey sergisi, sanatçının farklı dönemlerde ürettiği figürlü kompozisyonları, portreleri ve manzaraları bir araya getiriyor.

        Pera Müzesi’nde sergilenen yapıtlar, Osman Hamdi Bey’in mimari ayrıntılardan, tarihî nesnelerden, kıyafetlerden ve fotoğraflardan yararlanarak oluşturduğu kendine özgü resim dünyasını yakından inceleme olanağı sunuyor. Aile üyelerini konu alan portreleri ile Gebze ve Eskihisar manzaraları ise sanatçının daha kişisel ve serbest bir anlatı kurduğu çalışmalarını görünür kılarken, sergi Osman Hamdi Bey’in sanat dünyasındaki yerini ve önemini çok yönlü rolüyle birlikte ele alıyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir.

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        #Pera Müzesi
        #Osman Hamdi Bey
        #Kaplumbağa Terbiyecisi
        #The Metropolitan Museum of Art
        #The Met
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