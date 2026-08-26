Salih Bademci'den seslerin hafızasına uzanan etkileyici bir yolculuk: Sesler

Salih Bademci'nin sahne performansıyla hayat bulan "Sesler", izleyiciyi seslerin hafıza, duygu ve kişisel tarihimiz üzerindeki etkisini keşfetmeye davet ediyor.

BKM organizasyonuyla 14 Ekim'de Maximum Uniq'te sahnelenecek oyun, klasik bir tiyatro anlatısının ötesine geçerek seyirciyle doğrudan iletişim kuran özgün yapısıyla dikkat çekiyor.

Sahnede genç bir adam, özel bir ilgi alanından, yani "sesler"den söz ediyor. Bir sunum yapar gibi doğrudan izleyiciyle konuşan karakter, çocukluğundan başlayarak seslere duyduğu ilginin nasıl geliştiğini anlatıyor. Sahnenin merkezindeki uzun masa ise çeşitli aletler, cihazlar, objeler ve kayıtlarla adeta bu kişisel keşfin teknik merkezine dönüşüyor.

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Anlatı ilerledikçe kişisel görünen hikâye, izleyicinin ortak hafızasına açılıyor. Bugünün sesleri, çocuklukta kalan anılar ve yüzyıllar öncesinden gelen sesler birbirine karışırken seyirci de kendi hafızasının izini sürmeye başlıyor. "Sesler", duyduklarımız kadar unuttuklarımızı, kanıksadıklarımızı ve yanından geçip gittiğimiz ayrıntıları da yeniden fark etmeye çağırıyor.

Genç adamın yaşadığı şehrin seslerinin peşine düşmesiyle başlayan yolculuk, giderek kişisel tarihten ortak bir tarihe uzanıyor. Seyirci, yalnızca kulaklarıyla değil; hafızası, duyguları ve sezgileriyle de bu yolculuğun bir parçası oluyor. Böylece "Sesler", bir şehirle ve onun taşıdığı hafızayla yeniden tanışmanın kapısını aralıyor.

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Yazarlığını Kerem Kurdoğlu'nun, yönetmenliğini Mehmet Birkiye'nin üstlendiği oyunda Salih Bademci sahne alıyor. Dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer'e, ses ve efekt tasarımı Oğuzhan Akalın'a, müzik ise Şahin Kureta'ya ait. Yapımcılığını Şermin Ekinci ve Sercan Apak'ın üstlendiği "Sesler", 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Maximum Uniq Hall'da tiyatro ve anlatı türlerini buluşturan özel performansıyla izleyici karşısına çıkacak.

Oyunun biletleri Biletinial'da satışa çıktı.