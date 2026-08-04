‘Satıcının Ölümü’ Eylül ayında sahnelere dönüyor

Geçen sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Arthur Miller'ın ölümsüz eseri ‘Satıcının Ölümü’, yeni sezonda da Hira Tekindor’un çevirisiyle bir ailenin çöküşünü ve başarı tutkusunun insanı nasıl tükettiğini seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

Willy Loman rolünde Halit Ergenç, Linda Loman’da ise Zerrin Tekindor’un yer aldığı oyunda, büyük oğul Biff’i Fatih Artman, küçük oğul Happy’yi ise Kerem Arslanoğlu canlandırırken, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin’in yanı sıra ensemble ekibi de oyunculuklarıyla Satıcının Ölümü’nün atmosferini güçlendiriyor.

Satıcının Ölümü’nde uluslararası sahne sanatlarının en saygın isimleri yer alıyor. Rejisör koltuğunda 2015-2025 yılları arasında National Theatre’ın Genel Sanat Yönetmenliği ve CEO’luğunu yapan Rufus Norris yer alırken, National Theatre ve West End prodüksiyonlarıyla tanınan Olivier ve Tony Ödüllü Es Devlin oyunun sahne tasarımını üstleniyor. West End ve National Theatre prodüksiyonlarıyla uluslararası sahnelerde iz bırakan Olivier Ödüllü koreograf Javier De Frutos ise ensemble yorumuyla oyuna imzasını atıyor.

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Başarılı müzikal çalışmalarıyla ülkemizi yurtdışında temsil eden Oğuz Kaplangı, Satıcının Ölümü’ne müzikleriyle eşlik ederken Tony Ödüllü ses tasarımcısı Adam Cork ise oyunun işitsel atmosferini şekillendiriyor. Bugüne kadar National Theatre, Donmar Warehouse, Royal Shakespeare Company, English National Opera ve West End’deki çeşitli prodüksiyonlarda ışık tasarımcısı olarak çalışan Oliver Fenwick oyunun görsel dünyasını kurgularken, oyunun kostümleri ise halen Londra’da devam eden Harry Potter and the Cursed Child’ın Tony ve Olivier ödüllü tasarımcısı Katrina Lindsay’in elinden çıkıyor.

Değişen Dünyanın Acımasız Gerçekleriyle Yüzleşen Bir Ailenin Hikayesi

‘Satıcının Ölümü’, bir ailenin çöküşü üzerinden, Amerikan Rüyası’nın ve sistemin dayattığı başarı anlayışının bireyi nasıl tükettiğini anlatan zamansız bir trajedi... Arthur Miller’a 1949 yılında Pulitzer Ödülü’nü getiren oyun, emeğin karşılığını mutlulukla alacağına inanan bir kuşağın, değişen dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşmesinin hikâyesi.

Büyük Buhran’ın gölgesinde geçen oyun, Willy Loman’ın geçmişle şimdi arasında gidip gelen zihninde, pişmanlıkların, kırılgan umutların ve nihai bir yıkımın izini sürüyor. Ailesiyle, özellikle büyük oğlu Biff ile yaşadığı çatışma üzerinden bir hayat anlayışının iflasını sahneye taşıyan yapım, prömiyerinden bu yana seyircisini derinden sarsan bir eser olarak yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yerini almaya devam ediyor.

Satıcının Ölümü'nün 29 ve 30 Eylül tarihlerindeki yeni sezon temsillerinin biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.