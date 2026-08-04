Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Satıcının Ölümü’ Eylül ayında sahnelere dönüyor

        ‘Satıcının Ölümü’ Eylül ayında sahnelere dönüyor

        Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin'in rol aldığı, geçtiğimiz sezon kapalı gişe sahnelenen Arthur Miller'ın başyapıtı 'Satıcının Ölümü', 29-30 Eylül'de yeni sezonun ilk temsilleriyle Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Satıcının Ölümü' Eylül ayında sahnelere dönüyor

        Geçen sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Arthur Miller'ın ölümsüz eseri ‘Satıcının Ölümü’, yeni sezonda da Hira Tekindor’un çevirisiyle bir ailenin çöküşünü ve başarı tutkusunun insanı nasıl tükettiğini seyirciyle buluşturmaya devam ediyor.

        Willy Loman rolünde Halit Ergenç, Linda Loman’da ise Zerrin Tekindor’un yer aldığı oyunda, büyük oğul Biff’i Fatih Artman, küçük oğul Happy’yi ise Kerem Arslanoğlu canlandırırken, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin’in yanı sıra ensemble ekibi de oyunculuklarıyla Satıcının Ölümü’nün atmosferini güçlendiriyor.

        Satıcının Ölümü’nde uluslararası sahne sanatlarının en saygın isimleri yer alıyor. Rejisör koltuğunda 2015-2025 yılları arasında National Theatre’ın Genel Sanat Yönetmenliği ve CEO’luğunu yapan Rufus Norris yer alırken, National Theatre ve West End prodüksiyonlarıyla tanınan Olivier ve Tony Ödüllü Es Devlin oyunun sahne tasarımını üstleniyor. West End ve National Theatre prodüksiyonlarıyla uluslararası sahnelerde iz bırakan Olivier Ödüllü koreograf Javier De Frutos ise ensemble yorumuyla oyuna imzasını atıyor.

        REKLAM

        Başarılı müzikal çalışmalarıyla ülkemizi yurtdışında temsil eden Oğuz Kaplangı, Satıcının Ölümü’ne müzikleriyle eşlik ederken Tony Ödüllü ses tasarımcısı Adam Cork ise oyunun işitsel atmosferini şekillendiriyor. Bugüne kadar National Theatre, Donmar Warehouse, Royal Shakespeare Company, English National Opera ve West End’deki çeşitli prodüksiyonlarda ışık tasarımcısı olarak çalışan Oliver Fenwick oyunun görsel dünyasını kurgularken, oyunun kostümleri ise halen Londra’da devam eden Harry Potter and the Cursed Child’ın Tony ve Olivier ödüllü tasarımcısı Katrina Lindsay’in elinden çıkıyor.

        Değişen Dünyanın Acımasız Gerçekleriyle Yüzleşen Bir Ailenin Hikayesi

        ‘Satıcının Ölümü’, bir ailenin çöküşü üzerinden, Amerikan Rüyası’nın ve sistemin dayattığı başarı anlayışının bireyi nasıl tükettiğini anlatan zamansız bir trajedi... Arthur Miller’a 1949 yılında Pulitzer Ödülü’nü getiren oyun, emeğin karşılığını mutlulukla alacağına inanan bir kuşağın, değişen dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşmesinin hikâyesi.

        Büyük Buhran’ın gölgesinde geçen oyun, Willy Loman’ın geçmişle şimdi arasında gidip gelen zihninde, pişmanlıkların, kırılgan umutların ve nihai bir yıkımın izini sürüyor. Ailesiyle, özellikle büyük oğlu Biff ile yaşadığı çatışma üzerinden bir hayat anlayışının iflasını sahneye taşıyan yapım, prömiyerinden bu yana seyircisini derinden sarsan bir eser olarak yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde yerini almaya devam ediyor.

        Satıcının Ölümü'nün 29 ve 30 Eylül tarihlerindeki yeni sezon temsillerinin biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 2 Ağustos 2026 (Kızıl Kmer Kamplarında Neler Yaşandı?)

        Güntay Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Airport, havacılık ve seyahat dünyasının kapılarını aralamaya devam ediyor. Bu bölümde, sivil havacılık tarihine yön veren ve gökyüzüne veda eden efsanevi yolcu uçaklarının hikayeleri ekranlara geliyor. Programın keşif rotasında ise piramitleri, tarihi müzeleri, m...
        #Satıcının Ölümü
        #Zorlu PSM
        #Halit Ergenç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu
        Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
        Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        Savaş Trump'ın gündemini nasıl zorlaştırıyor?
        Savaş Trump'ın gündemini nasıl zorlaştırıyor?
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü