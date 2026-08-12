Sertab Erener, 16 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak
Sertab Erener, mayıs ayında biletleri tükenen konserinin ardından 16 Ekim'de yeniden KüçükÇiftlik Park sahnesine çıkacak
Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, sevilen şarkıları ve enerjisi yüksek sahne performansıyla 16 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak.
Mayıs ayında KüçükÇiftlik Park’ta biletleri tükenen konserinde 90’lardan günümüze uzanan repertuvarını 2,5 saatlik bir şovla sahneye taşıyan Erener, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.
Başarılı sanatçı, şimdi aynı konser deneyimini yeniden yaşatmaya hazırlanıyor. Kariyerinin en sevilen şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla sahne alacak Erener’e, görkemli sahne prodüksiyonu ve görsel şovlar eşlik edecek.
16 Ekim’deki konser, Sertab Erener’in 2026 yılında İstanbul’da vereceği son konser olma özelliğini taşıyor. Sertab Erener’in 16 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserin biletleri satışa çıktı.