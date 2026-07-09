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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Sex Pistols İstanbul'a geliyor

        Sex Pistols İstanbul'a geliyor

        Zorlu PSM'nin PSM Loves Summer konser serisi, 25 Temmuz akşamı punk tarihinin en efsanevi gruplarından Sex Pistols'ı ağırlayacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Sex Pistols İstanbul'a geliyor

        Zorlu PSM'nin bir yaz klasiği haline gelen ve bu yıl 5. yaşını kutlayan PSM Loves Summer konser serisi, bu kez punk tarihinin en etkili ve iz bırakan gruplarından birini Turkcell Sahnesi'nde ağırlıyor. "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" ile müzik tarihine damgasını vuran ve punk'ın kültürel bir kırılma noktasına dönüşmesinde belirleyici rol oynayan Sex Pistols, Frank Carter'ın eşlik ettiği kadrosuyla dünya turnesinin İstanbul durağında 25 Temmuz akşamı Zorlu PSM’de olacak.

        Carter'ın sahnedeki baskın enerjisi ve grubun ham, filtresiz sound'u bir araya geldiğinde ortaya çıkan saf punk enerjisini yaklaşık 50 yıl sonra bile hiçbir şeyini yitirmediğini, aksine daha doğrudan ve daha ham olduğunu kanıtlıyor.

        Sex Pistols Featuring Frank Carter konserinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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