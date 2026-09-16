2006’dan bu yana Akbank’ın ana partnerliğinde gerçekleşen Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Fuar, bu yıl 16 farklı ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini, 736 sanatçıyı ve 1.372 eseri bir araya getiriyor. CI21’in At First Sight açılış resepsiyonu 22 Eylül’de, VIP Preview günü 23 Eylül’de; genel ziyaret günleri ise 24–27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, köklü galeriler ile yeni oluşumları, Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini aynı çatı altında buluştururken; Focus Asia, Newcomers ve New Grounds bölümleriyle fuarın uluslararası yapısını ve yeni sanat coğrafyalarıyla kurduğu ilişkileri daha da görünür kılıyor.

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Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu öncesinde düzenlenen basın toplantısı, 15 Eylül’de Akbank Kampüs’te; Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp’in katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda Ali Güreli, Contemporary Istanbul’un 21 yıllık yolculuğu ve İstanbul’un uluslararası sanat dünyasındaki konumuna ilişkin şunları söyledi: “Sanat piyasasının geleceğini yalnızca nerede daha çok eser satıldığı değil, sanatçıların, galerilerin, koleksiyonerlerin ve fikirlerin nerede buluştuğu belirleyecek. İstanbul’un gücü tam da burada. Contemporary Istanbul olarak 21 yıldır bu buluşma alanını büyütüyor, Türkiye sanat piyasasını uluslararası sanat dünyasıyla daha güçlü ilişkiler kurmaya açıyoruz. Bu yıl aramıza katılan yeni galeriler ve Focus Asia ile bu ağı yeni coğrafyalara taşıyoruz. Hedefimiz, İstanbul’un uluslararası sanat dünyasının kalıcı buluşma noktalarından biri olmasına katkıda bulunmak.”

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Contemporary Istanbul’un ana sponsorluğuna dair açıklamalarda bulunan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, çağdaş sanatın, dünyaya yeni gözlerle bakmanın en güçlü yollarından biri olduğunu belirterek şöyle devam etti: "İstanbul da bugün bu yeni bakışların buluştuğu, sanatın geleceğinin konuşulduğu önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Contemporary Istanbul ise 21 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları, galerileri ve koleksiyonerleri İstanbul’da buluşturarak bu yaratıcı enerjiyi büyütüyor. Akbank olarak 21 yıla ulaşan ana partnerliğimizle bu yolculuğa eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz. Contemporary Istanbul’un 21. Edisyonunun da İstanbul’un çağdaş sanat alanındaki iddiasını güçlendirecek, yeni keşiflere ve yeni hikayelere ilham verecek bir buluşma olacağına inanıyorum.”

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CI21’DE 70 GALERİ, 22 İLK KATILIMCI

CI21’in en dikkat çekici başlıklarından biri, Contemporary Istanbul’a ilk kez katılan 22 galeri. Yeni katılımcılar, İstanbul sanat ortamına farklı programlar, sanatçılar ve bakış açıları taşırken; Türkiye’deki galeriler ve sanatçılar için de yeni uluslararası ilişkiler, temsiliyetler, sergiler ve uzun vadeli iş birlikleri açısından önemli bir buluşma alanı yaratıyor.

ARTISCAPE (Dubai, İstanbul), Galeria Francisco Fino (Lizbon), Galeria Karla Osorio (São Paulo), Galerie Diego Escobar (Marsilya), Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois (Paris), Galerie La La Lande (Paris), Galerie Tanit (Münih, Beyrut), Method Gallery (Yeni Delhi), Michel Rein Gallery (Paris, Brüksel), Pearl Lam Projects (Hong Kong, Şangay), Shiva Zahed (İstanbul), Takato Kano Gallery + ISKRA (Tokyo), Villa Magdalena (Madrid, San Sebastián), Andreae Gallery (Bonn), Whitestone Gallery (Seul, Tokyo, Ginza), Galerie Thomas Schulte (Berlin), Silk Art House (Singapur), Identica (Tiflis), Jessica Silverman (San Francisco), Carlier | Gebauer (Madrid, Berlin), Von Lintel (Los Angeles), Rast Gallery (İstanbul).

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Bu yıl ayrıca beş Solo Show sunumu yer alıyor. New Grounds, son beş yıl içinde kurulmuş 9 galeriye alan açarken; Focus Asia bölümünde Asya’nın farklı bölgelerinden 5 galeri yer alıyor.

Tüm katılımcı galerileri, sanatçıları ve seçili eserleri daha yakından incelemek için CI21 Online Kataloğu’nu inceleyebilirsiniz.

FOCUS ASIA: İSTANBUL’DAN ASYA’YA UZANAN İKİ YÖNLÜ DİYALOG

CI21’in uluslararası odağında Focus Asia yer alıyor. Programın amacı yalnızca Asya’yı İstanbul’a getirmek değil; Türkiye ile Asya arasında sanatçılar, galeriler, kurumlar, küratörler ve koleksiyonerler üzerinden kalıcı ve iki yönlü bir kültür ve sanat ağı oluşturmak.

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Focus Asia kapsamında Pearl Lam Projects (Hong Kong, Şangay), Whitestone Gallery (Tokyo, Seul), Takato Kano Gallery (Tokyo), Method Gallery (Yeni Delhi) ve Silk Art House Gallery (Singapur) CI21’de yer alıyor. Tatsuo Miyajima, Jin Meyerson, Cody Choi, Kim Hyunsik, Isaac Chong Wai, Mizuki Nishiyama, Park Jieun, Jae Yong Kim ve Evian Wenyi Zhang gibi Asyalı sanatçılar da fuarın farklı sunumlarında izleyiciyle buluşuyor.

CIF DIALOGUES 2026

Contemporary Istanbul Vakfı’nın kamusal programı CIF Dialogues, 23–24 Eylül tarihlerinde Asya’nın değişen kültürel konumunu, yeni kuşak koleksiyonerliği ve sanat hamiliğini, kültür kurumlarının dönüşümünü, mimarlık, teknoloji ve sanat arasındaki ilişkileri ele alacak. Programda Kulapat Yantrasast, Akiko Miki, Felix Kwok, Noelle Kadar, Marc Choi, Marc-Olivier Wahler, Çelenk Bafra, Dr. Xiaoxin Li, Müjde Unustası, Tim Schneider, A.A. Murakami ve Prof. Dr. Thomas Girst gibi uluslararası isimler yer alıyor.

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SANAT FUAR ALANININ DIŞINA TAŞIYOR: HEYKEL PARKURU

Contemporary Istanbul x Tersane Istanbul Heykel Parkuru, çağdaş sanatı galeri stantlarının dışına taşıyarak Tersane Istanbul’un farklı noktalarına yayıyor. Parkur kapsamında 12 heykel, farklı kuşaklardan ve coğrafyalardan sanatçıların yapıtlarını kamusal alanda izleyiciyle buluşturuyor. Jaume Plensa’nın yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki Juana adlı anıtsal eseri de Haliç kıyısında yer alıyor.

Parkurda ayrıca Arne Quinze, Lupine Alpestris; Bahadır Baruter, Fatties – Pride ve Fatties – Joy; Bernar Venet, 98.5° Arc × 8; Ecem Yerman, Hathor ve Threshold Guardian; Johnny Depp, The Bunnyman; Mert Ege Köse, Fractal Moments; Sheikh Rashid Al Khalifa, Inhabited Crate – Multi-Colored; Thomas Schönauer, Galaxa 2 ve Arik Levy, RockFormationTower 430 adlı eserleriyle yer alıyor.

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ULUSLARARASI VIP PROGRAMI

CI21 VIP Programı, 37 farklı ülkeden 1.430 VIP konuğu ve 148 farklı kurumdan temsilcileri İstanbul’da ağırlıyor. Program kapsamında 50 sanat kurumu, 39 galeri, 19 müze ve 12 sanat danışmanlığı yer alırken; 11 farklı Asya ülkesinden 19 kurumun katılımı Focus Asia’nın uluslararası ağını güçlendiriyor.

GALERİLERE SUNULAN DESTEKLER

Contemporary Istanbul, katılımcı galerilere sunduğu operasyonel desteklerle uluslararası katılım süreçlerini kolaylaştırıyor. Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliği kapsamında galerilere, birden fazla çıkış noktasından gerçekleştirilebilmek üzere, havalimanından havalimanına 400 kg’a kadar ücretsiz hava kargo desteği sağlanıyor.

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Bunun yanı sıra, beyan edilen eser değerinin %20’sine karşılık gelen global gümrük teminatı fuar tarafından tamamen karşılanarak galerilerin ön maliyetleri ve idari yükleri azaltılıyor, gümrük süreçlerinin daha hızlı ve kolay ilerlemesine katkı sağlanıyor.

CI22’DE FOCUS GERMANY

Contemporary Istanbul, 2027’de gerçekleşecek 22. edisyonunda odağını Almanya’ya çevirerek Focus Germany programını hayata geçirecek.

Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan toplumsal ve kültürel bağlardan hareket eden program; iki ülke arasında üretim yapan yeni kuşak sanatçıları, galerileri, kurumları ve farklı kültürel aktörleri İstanbul’da bir araya getirmeyi hedefliyor. 2027’nin, 1957’de imzalanan Türkiye–Almanya Kültür Anlaşması’nın 70. yılına ve aynı zamanda documenta’nın gerçekleşeceği yıla denk gelmesi, Focus Germany’ye ayrıca güçlü bir çerçeve sunuyor. Berlin’den Köln, Düsseldorf, Frankfurt ve Kassel’e uzanan çok merkezli sanat ekosistemiyle Almanya’yı İstanbul’la buluşturacak program, iki ülke arasındaki köklü kültürel diyaloğu çağdaş sanat üzerinden yeni kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

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CI21’E ULAŞIM VE ZİYARETÇİ DENEYİMİ

23–27 Eylül tarihleri arasında Kadıköy, Beşiktaş ve Kabataş’tan Tersane Istanbul’a ücretsiz tekne seferleri düzenlenecek. Ücretsiz tekne hizmetinden geçerli fuar bileti veya davetiyesi bulunan ziyaretçiler yararlanabilecek; kapasite sınırlı olduğundan tekne biletlerinin önceden Biletix üzerinden alınması gerekecek. Fuar günlerinde Şişhane Metro ve Halıcıoğlu Metrobüs duraklarından Tersane Istanbul’a ücretsiz shuttle servisleri de hizmet verecek.

Contemporary Istanbul, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde 17.00–20.00 saatleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ücretsiz giriş imkânı sunacak.

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Contemporary Istanbul biletleri Biletix'te satışa çıktı.

CI21 ZİYARET TARİHLERİ

22 Eylül 2026 — At First Sight / Açılış Resepsiyonu

23 Eylül 2026 — VIP Preview

24–27 Eylül 2026 — Genel Ziyaret

Mekan: Tersane Istanbul