'The Bodyguard' müzikali İstanbaul'a geliyor

"I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "I Have Nothing"... Müzik tarihine damga vuran şarkılar, sinema tarihinin en unutulmaz aşk hikâyelerinden biri ve dünya sahnelerinin en görkemli prodüksiyonlarından The Bodyguard, BKM ile Zorlu PSM iş birliğiyle, orijinal uluslararası cast kadrosuyla ilk kez Türkiye'ye geliyor. 11-20 Eylül tarihleri arasında Zorlu PSM'de sahnelenecek kısa süreli özel gösteri serisi, İstanbul'da sonbahar sezonunun en iddialı uluslararası kültür-sanat etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Michael Harrison & David Ian sunumuyla İstanbul'a gelecek The Bodyguard, dünya turnesindeki orijinal prodüksiyonunu tüm ihtişamıyla Türkiye'ye taşıyacak. Çarpıcı sahne tasarımı, güçlü canlı orkestrası, etkileyici koreografileri ve dünya standartlarındaki prodüksiyonuyla izleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatacak.

Whitney Houston'ın efsanevi hitleri eşliğinde hayat bulan The Bodyguard; aşk, tutku, şöhret ve tehlikenin iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle yalnızca bir müzikal değil, nefes kesen bir sahne şöleni vadediyor.

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WHITNEY HOUSTON'IN EFSANEVİ HİTLERİ CANLI PERFORMANSLA SAHNEDE

The Bodyguard; "Queen of the Night", "So Emotional", "One Moment in Time", "Saving All My Love", "Run to You", "I Have Nothing", "Greatest Love Of All", "Million Dollar Bill", "I Wanna Dance With Somebody" ve "I Will Always Love You" gibi unutulmaz hitleri güçlü canlı performanslarla sahneye taşıyor.

Whitney Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı, Lawrence Kasdan imzalı 1992 yapımı Oscar adayı Warner Bros. filminden uyarlanan The Bodyguard; Thea Sharrock rejisi ve Oscar ödüllü Alex Dinelaris'in metniyle ilk kez Londra West End'deki Adelphi Theatre'da sahnelendi ve dört Olivier Ödülü'ne aday gösterildi..

Bugüne kadar 15 ülkede ve ABD'de 45 şehirde 3,9 milyondan fazla izleyiciyle buluşan The Bodyguard; Hollanda, Almanya, Güney Kore, Kanada, İtalya, Avustralya, İspanya, Fransa, ABD, Avusturya ve Japonya gibi birçok ülkede sahnelendi. Müzikalin biletleri satışa çıktı.

KONUSU

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Eski Gizli Servis ajanı Frank Farmer, dünya yıldızı Rachel Marron'ı saplantılı bir hayranın tehditlerinden korumakla görevlendirilir. Kurallarıyla yaşayan deneyimli koruma ile özgürlüğüne düşkün süperstarın yolları kesiştiğinde, hiçbir planın öngöremeyeceği bir duygu ortaya çıkar: Aşk. Ancak peşlerindeki tehlike büyüdükçe, bu aşkın bedeli de ağırlaşacaktır.

THE BODYGUARD GÖSTERİ TARİHLERİ

11 Eylül 2026: 20:30

12 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

13 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

15 Eylül 2026 20:30

16 Eylül 2026: 20:30

17 Eylül 2026: 20:30

18 Eylül 2026: 20:30

19 Eylül 2026: 15:30 / 20:30

20 Eylül 2026: 15:30 / 20:30