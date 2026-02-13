Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hasankeyf ve Sason'da sahaya indi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medeniyetlerin izlerini taşıyan Hasankeyf’te yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Binlerce yıllık tarihî dokusuyla öne çıkan bölgeyi Batman programı kapsamında ziyaret eden Ersoy’a Batman Valisi Ekrem Canalp de eşlik etti.

Ersoy’a, ören yerine geçmeden önce Hasankeyf hakkında Vali Canalp tarafından kapsamlı bir brifing verildi. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, Hasankeyf’e tekne ile geçerek alanı farklı bir perspektiften gözlemledi.

Devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, Arkeopark ve Kültür Park–Müze Alanı projeleri ile kazı çalışmalarını sahada gözlemledi. Ören yerinde hazırlanan foto bloklar üzerinden yürütülen çalışmaların aşamaları ve planlanan uygulamalar hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi.

Arkeopark ve Ören Yerinde Yeni Aşama

Hasankeyf Ören Yeri, yapım işlerinin tamamlanmasının ardından Arkeopark alanı hariç yeniden ziyarete açıldı. Arkeopark ve Şaab Vadisi’ndeki yapım işlerinin devrine ilişkin protokol de imzalandı. Alanın yönetim ve uygulama süreçleri Bakanlık koordinasyonunda sürüyor.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve basit onarım çalışmaları devam ederken baraj suyundan etkilenen kültür varlıkları ise Hasankeyf’te oluşturulan Arkeopark alanında sergilenecek. Ziyaret boyunca hem mevcut uygulamalar hem de önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilirken, Hasankeyf’in kültür turizmi açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmaların süreceği vurgulandı.