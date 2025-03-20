Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre başvurular, belirtilen tarihlerde e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Alımlar ise 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı…
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İlana göre, bakanlık bünyesine sözleşmeli 24 büro personeli, 98 koruma ve güvenlik görevlisi ve 8 temizlik personeli alınacak. Alımlar 2024 KPSS B grubu puan sıralamasına göre yapılacak olup adaylar yazılı ve sözlü sınava tabii tutulmayacak. Peki, 2025 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte alıma ilişkin detaylar…
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 130 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 130 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
İlana göre, bakanlık bünyesine sözleşmeli 24 büro personeli, 98 koruma ve güvenlik görevlisi ve 8 temizlik personeli alınacak.
2025 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvuruları, elektronik ortamda 03-18 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.
Adaylar sadece öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
GENEL ŞARTLAR
1. Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
2. Türk Vatandaşı olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.
2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.