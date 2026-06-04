Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular KPSS taban puanı dikkate alınarak değerlendirilecek. Alımların bir kısmı sınavsız, bir kısmı ise sözlü sınav yöntemiyle yapılırken lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kontenjan ayrıldı. Başvuru sürecine dair detayları merak eden adaylar tarih, kadro ve branş dağılımına ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve hangi kadrolar için alım yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın toplam 569 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Farklı eğitim düzeylerinden (lise, ön lisans ve lisans) adayların başvurabileceği alımlar, sınavsız ve sözlü sınavlı olmak üzere iki ayrı yöntemle gerçekleştirilecek. Adaylar e-devlet Kariyer Kapısı başvuru ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek. Bu kapsamda "Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte alıma ilişkin tüm detaylar haberimizde...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 569 PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, toplam 569 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilk ilanda, toplam 502 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda gerçekleştirilecek alımlarda yalnızca KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınacak, adaylar herhangi bir yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmayacak.
Bakanlığın ikinci ilanı ise taşra teşkilatında görev alacak, uzmanlık gerektiren pozisyonları kapsıyor. Bu kapsamda 67 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvuruların ardından adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları elektronik ortamda 15-29 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, e-Devlet şifreleri aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden sisteme giriş yaparak başvurularını kolaylıkla tamamlayabilecek.
Adayların Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvurularını onaylamaları ve başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların, öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları sağlaması gerekiyor. Her iki ilanda da ortak olarak vurgulanan bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak öne çıkan temel kriterler arasında yer alıyor.
Genel ve özel başvuru şartlarına aşağıda bulunan Resmi Gazete ilanına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle:
Büro Personeli (BÜRO PRS-1) - 123 Personel
Büro Personeli (BÜRO PRS-2) - 5 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Erkek) - 79 Personel
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (KGG-Kadın) - 27 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Erkek) - 202 Personel
Destek Personeli (TMZ - Temizlik-Kadın) - 62 Personel
Destek Personeli (Boyacı) - 2 Personel
Destek Personeli (Yalıtımcı) - 2 Personel
Arkeolog (ARK) - 13 Personel
Müze Araştırmacısı (MÜZAR) - 6 Personel
Mimar (MMR) - 4 Personel
Mühendis (MHDS 1-4) - 16 Personel
Tekniker (TKNKR 1-4) - 7 Personel
Teknisyen (TKNS 1-5) - 21 Personel
GENEL TOPLAM 569 SÖZLEŞMELİ PERSONEL