Anadolu'nun Türkleşmesinde etkin kişi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Kültürel ve doğal miraslarımız XX (Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi)

Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti'ni kurulmasında büyük etkiye sahip Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde bulunan türbesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor

Kültürel ve doğal miraslarımız XX (Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi)
Anadolu'nun Türkleşmesinde etkin kişi
0:00 / 0:00

Türk kültüründe önemli bir yeri olan, 13'üncü yüzyılda yaşayan Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkin bir paya sahipti.
Yaşadığı dönemden günümüze kadar olan süreçte Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar ve Orta Doğu'da da varlığını sürdüren Bektaşilik tarikatının temellerini oluşturan öğretileri, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile örtüşen insan, evren ve Tanrı sevgisine ve hoşgörüye dayalıydı.

1209'da günümüzde İran'ın sınırları içinde yer alan Nişabur'da doğan Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkındaki bilgiler Vilâyetnâme'de yer alan menkıbevî bilgilerden oluşuyor. 'Horasan erenleri' diye bilinen Kalenderiyye akımına mensup sûfîlerden biri, dolayısıyla Horasan Melâmetiyye mektebinden olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'ya Cengiz istilâsı sebebiyle derviş göçleri sırasında geldiği düşünülüyor.
Bütün Türkmen şeyhleri gibi muhtemelen Hacı Bektâş-ı Veli de Anadolu'ya kendine bağlı bir Türkmen aşiretiyle birlikte geldi. Nitekim Osmanlı tahrir defterlerine dayalı bir araştırmada Hacı Bektâş-ı Veli'ye bağlı geniş bir Bektaşlı oymağının mevcut olduğunu ortaya çıktı.

ESERLERİ
* Velâyet-nâme-i Hacı Bektaş-ı Veli
* Makalat
* Kitâbu'l-Fevâid
* Şerh-i Besmele
* Şathiyye
* Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, uluslararası önem taşıyan inanç sistemiyle doğrudan ilgili olması ve bu inanç sisteminin ritüel ve sembollerinin türbe mimarisi ve iç tasarımında kullanılması nedeniyle Dünya Miras Listesi'ne aday olarak gösterildi.
1964'te müze olarak kadar kullanılmaya başlayan Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, 2019'da yaklaşık 600 bin kişi tarafından ziyaret edilerek Türkiye'de o yılın en çok ziyaret edilen 8'inci müzesi oldu.

Hacı Bektaş-ı Veli, biri 1967'de diğeri 2009'de olmak üzere iki kez aynı adla sinemaya uyarlandı.
1967 yapımı filmde Hacı Bektaş-ı Veli'yi Cüneyt Gökçer, 2009 yapımı olan da ise Ünsal Emre canlandırdı.

 UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mehmet Açar'la Sinema Dersleri: Aksiyon Filmleri-4
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar'la Sinema Dersleri: Aksiyon Filmleri-4
2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı
KÜLTÜR-SANATÇağının çok ötesinde
2020 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı ödüllerinin kazananlar belli oldu
KÜLTÜR-SANAT2020'nin en güzel seyahat fotoğrafları
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları
Son dakika haberler... Uluslararası kategoride Oscar’a aday olabilecek 15 film
KÜLTÜR-SANATUluslararası kategoride Oscar’a aday olabilecek 15 ...
Lütfi Özkök retrospektifi kitapçılarda
KÜLTÜR-SANATLütfi Özkök retrospektifi kitapçılarda
Kültürel ve doğal miraslarımız XIX (Gordion)
KÜLTÜR-SANATEn eski ahşap yapı orada bulundu
159 sinemaya 100'er bin lira
KÜLTÜR-SANAT159 sinemaya 100'er bin lira
SİYAD 'Türkiye Sineması Ödülleri' adayları açıklandı
KÜLTÜR-SANATTürkiye Sineması Ödülleri adayları açıklandı
Sertab Erener'in antik kent ziyareti
KÜLTÜR-SANATSertab'ın antik kent ziyareti