Yukarı Mezopotamya'nın bereketli ovalarında kurulmuş tarihi bir yerleşim olan peygamberler şehri Şanlıurfa, yöresel mimari ve geleneksel taş işçiliğinin en güzel örnekleri olan çok sayıda tarihi, dini, resmi ve sivil mimari örnekleriyle bezeli.

Kentin güneyinde yer alan Harran, sadece eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla değil, birçok İslam alimini yetiştiren ilk İslam üniversitesinin kurulmuş olmasıyla da yüksek ölçüde bir öneme sahip.

Epipaleolitik ve Neolitik Çağlara tanıklık etmesi, 'Balıklıgöl Heykeli' adı verilen dünyanın en eski heykelinin bulunduğu yer olması nedeniyle de Şanlıurfa'nın dünya mirası açısından ayrı bir önemi bulunuyor.

Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenliklerini gören Şanlıurfa, son olarak Göbeklitepe Arkeolojik Kazı Alanı ile dünyanın gündeminde bulunuyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.

UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.

İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

