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Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Kulüp yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Netflix'in ilgiyle takip edilen Türk dizilerinden biri olan Kulüp, son yılın en çok konuşulan yapımlarından biri durumunda. İlk sezonuyla oldukça ilgi gören dizi ile ilgili izleyiciler Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Kulüp 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Kulüp yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Kulüp, 2021'de Netflix platformunda yayınlanan dram türündeki Türk internet dizisidir. 6 bölümden oluşan ilk sezonun ardından gözler Kulüp 2. sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabına çevrildi...

KULÜP 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

NETFLİX KULÜP OYUNCULARI KİMLER?

Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.

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