Kumkale Mezarlığı, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor

4 Şurada Paylaş!







"BÖLGEYİ BOMBALAMAYA BAŞLIYORLAR" Osmanlı İmparatorluğu'nun burada 15'inci Kolordu'nun 3'üncü ile 11'inci tümenleri bulunduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "Bu bağlamda, Kumkale bölgesinde bulunan 31'inci ve 39'uncu Alaylar 25 Nisan tarihinde görev yapıyor. Fransızlar 25 Nisan tarihinde saat 04.00 itibariyle bölgeyi bombalamaya başlıyorlar.

5 Şurada Paylaş!







3'üncü Tümen Komutanı Nikolai, saat 05.00 itibarıyla oradaki birliklerin Fransızları karşılamak için tedbir alınmasının emrini veriyor. Fransızlar bölgedeki deniz akıntıları nedeniyle de ancak geç bir saatte karaya çıkabilecekler. Karaya çıktıkları zaman saat 10.00 oluyor. Onları karşılamak üzere 31'inci Alay'ın 3'üncü Taburu görev yapmaktaydı. Bu tabur önce Fransızlara saldırdı" dedi.