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        Haberler Gündem Güncel Kumluca'da "Folklorik Deve Gösterisi" yapılacak | Son dakika haberleri

        Kumluca'da geleneksel "Folklorik Deve Gösterisi" yapılacak

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel "Kumluca Folklorik Deve Gösterisi" düzenlenecek. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Bu yıl geleneksel folklorik deve güreşi gösterilerimiz Kumluca Eğitim Vakfı yararına gerçekleştirilecek. Yöre halkının özlemle beklediği, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu tür etkinliklerin hem bölgemize hem de kültürümüze önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Tüm güreşseverleri bu güzel organizasyona davet ediyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:47 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:47
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        Kumluca'da "Folklorik Deve Gösterisi" yapılacak
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel "Kumluca Folklorik Deve Gösterisi" düzenlenecek.

        Kumluca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, 25 Ocak'ta Toptaş Arena Güreş Stadyumu'nda yapılacak. Bölgenin geleneksel kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için düzenlenen etkinlikte, Akdeniz ve Ege'nin dört bir yanından gelen develer sahne alacak.

        Kumluca'nın yanı sıra Muğla, Aydın, Denizli ve Manisa illerinden yaklaşık 120 güreş devesinin katılacağı organizasyonda, özel gösteriler de yapılacak.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, yaptığı açıklamada, deve güreşleri gösterisinin Akdeniz ve Ege yöresinin kültürel bir mirası olduğunu ve bu bölgelerdeki Yörük kültürüne sahip insanların gösterileri ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

        Geleneksel hale gelen gösterilerle birçok kamusal yapının yapılmasına öncülük edildiğini belirten Avcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu yıl geleneksel folklorik deve güreşi gösterilerimiz Kumluca Eğitim Vakfı yararına gerçekleştirilecek. Yöre halkının özlemle beklediği, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu tür etkinliklerin hem bölgemize hem de kültürümüze önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Tüm güreşseverleri bu güzel organizasyona davet ediyorum." diye konuştu.

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