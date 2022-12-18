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Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, düzenlenen törenle kupasını aldı. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yerel Arap kıyafeti giydiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı yıldız futbolcuya verdi

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  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden "Tangocular" armasına üçüncü Dünya Kupası (1978-1986-2022) yıldızını taktı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha içinde kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi. Arjantin'in teknik heyeti ile oyuncularına altın madalyaları takdim edildi.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yerel Arap kıyafeti giydiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı yıldız futbolcuya verdi.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Kupayı alan Messi, tezahüratlar eşliğinde kupayı arkadaşlarının yanına götürdü.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Arjantin takımı, Messi önderliğinde kupayı büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Arjantin, Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazandı

    Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

     

     
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

     
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    "Tangocular", 36 yıllık özleme son verdi

    Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    20 yıl sonra şampiyon Avrupa dışından

    Dünya Kupası tarihinde 20 yıl sonra ilk kez Avrupa kıtası dışından bir takım şampiyonluğa ulaştı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Arjantin, 2002'de kupayı müzesine götüren Brezilya'nın ardından bunu Avrupa dışından başaran ilk ülke oldu.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Kupayı 2006'da İtalya, 2010'da İspanya, 2014'te Almanya ve 2018'de ise Fransa kazanmıştı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Turnuvanın En Değerli Oyuncusu Messi

    Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti. FIFA Fair Play ödülü ise İngiltere'ye verildi.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Scaloni, tarihteki 3. isim

    Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası'nı ve Copa America'yı kazanan 3. isim oldu.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Bu başarıya daha önce Brezilyalı çalıştırıcılar Mario Zagallo ile Carlos Alberto Parreira elde etmişti.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Messi, kupa tarihine geçti

    Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, önemli bir unvanın daha sahibi oldu.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Karşılaşmada takımının birinci ve üçüncü golüne imza atan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde fileleri havalandıran ilk oyuncu unvanını elde etti.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Şampiyon 3. kez penaltılarda belli oldu

    Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde maçlar uzatmaya giderken, 3 finalin kazananını penaltı atışları belirledi.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

    Turnuvada penaltı atışları sonucunda 1994'te Brezilya ve 2006'da İtalya şampiyonluğu elde etmişti. Arjantin, 16 yıl sonra yine penaltılarda kupayı müzesine götürmeyi başardı.
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı
  • Kupanın Emiri Messi! Arjantin, Dünya Kupası'nı kaldırdı

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