Kur korumalı TL mevduatta azami faiz belli oldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt üst limit olmayacak.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı politika faizinin 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Bakanlık tarafından güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 24, 2021

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur

farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

VADEDEN ÖNCE KAPATANA FARK ÖDENMEYECEK

Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılacak.

BİR HAFTADA 6.1 MİLYAR DOLAR ARTMIŞTI

İlk olarak hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduatı dolar/TL'nin 18 civarından 11 seviyesine gerilemesine yol açtı.

Açıklanan uygulamalar öncesi yurtiçi yerleşikler artan bir şekilde birikimlerini yabancı para cinsi mevduatlarda değerlendiriyordu.

BDDK’nın yayınladığı son verilere göre 17 Aralık haftasında toplam döviz mevduatı miktarı 6.18 milyar dolar artış (bireysel 4,64 milyar dolar artış ve kurumsal 1.54 milyar dolar artış) kaydetti. Yabancı para mevduatların toplam mevduat içerisindeki oranı yüzde 64.2’den yüzde 69.2’ye yükselmişti.