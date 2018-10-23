Beşiktaş futbol kulübünde Türk futbolcular ve teknik heyetin maaşları Türk Lirası üzerinden verilmeye başlandı. Ekim ayından itibaren yıllık maaşlarını TL üzerinden alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşayacak.
Beşiktaş yönetim kurulu geçtiğimiz Mayıs ayında Euro'nun TL'ye oranla büyük değer kazanması sonrası Euro üzerinden yapılan mevcut sözleşmelerin en kısa sürede Türk lirasına çevrilmesi konusunda karar almıştı.
Buna göre teknik direktör Şenol Güneş dahil takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Necip Uysal ve A takıma yeni katılan genç futbolculardan Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi artık TL üzerinden maaş alacak.
Euronews'in haberine göre Euro kurunu 5.40'a sabitleyen yönetimin yerli isimlere vereceği yeni ücretler şu şekilde olacak:
Şenol Güneş: Yeni maaşı 13.500 milyon TL (Eski maaşı 16. 279 milyon TL)
Oğuzhan Özyakup: Yeni maaşı 10.800 milyon TL (Eski maaşı 13 milyon TL)
Tolgay Arslan: Yeni maaşı 9.720 milyon TL (Eski maaşı 11.721 milyon TL)
Gökhan Töre: Yeni maaşı 9.720 milyon TL (Eski maaşı 11.721 milyon TL)
Caner Erkin: Yeni maaşı 9.450 milyon TL (Eski maaşı 11.395 milyon TL)
Gökhan Gönül: Yeni maaşı 9.180 milyon TL (Eski maaşı 11 milyon TL)
Mustafa Pektemek: Yeni maaşı 9.180 milyon TL (Eski maaşı 11 milyon TL)
Tolga Zengin: Yeni maaşı 4.480 milyon TL (Eski maaşı 7.814 milyon TL)
Necip Uysal: Yeni maaşı 5.940 milyon TL (Eski maaşı 7.163 milyon TL)
Dorukhan Toköz: Yeni maaşı 3.240 milyon TL (Eski maaşı 3.907 milyon TL)
Güven Yalçın: Yeni maaşı 2.160 milyon TL (Eski maaşı 2.604 milyon TL)
Utku Yuvakuran: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)
Ersin Destanoğlu: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)
Fatih Aksoy: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)
Alpay Çelebi: Yeni maaşı 1.350 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)
Son 2 yılda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan ve UEFA'dan toplamda 80 milyon Euro'ya (yaklaşık 440 milyon lira) yakın gelir elde eden Beşiktaş, geçen sezonu dördüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış ve Devler Ligi gelirlerinden mahrum kalmıştı.
Euro'nun değer artışı sebebiyle yönetim bu sezon küçülmeye gideceğini açıklamıştı.
Bu bağlamda Tosiç ve Fabri gibi isimleri satarak gelir elde eden Fikret Orman yönetimi, geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen İspanyol golcü Alvaro Negredo ile de yüksek maaşı sebebiyle yollarını ayırmıştı.
Beşiktaş Kulübü yerli futbolculara yılda yaklaşık 17 milyon euro (94 milyon lira) ücret ödüyor.
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan en fazla kazanan yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor.
Senelik 1 milyon 750 bin euro kazanan Gökhan Gönül ve Caner’e ayrıca puan başına 4 biner euro ödeniyor.
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