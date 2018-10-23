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Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan en fazla kazanan yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor.

Senelik 1 milyon 750 bin euro kazanan Gökhan Gönül ve Caner’e ayrıca puan başına 4 biner euro ödeniyor.