Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2026: KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, ikramiye miktarının ne olacağını ve ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağını yakından takip ediyor. Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde.
Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye tutarının ne kadar olacağını ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. Emekli bayram ikramiyesinin ödeme takvimi ise vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılacağını belirterek, bu ödemelerin emekliler ve aileleri için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
4A (SSK) KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER
2026 Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri:
1. Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar:
Ödeme mevcut ödeme günlerinde yapılacak.
2. Tahsis numarasının son rakamı 23, 24 olanlar:
Ödeme tarihi: 21 Mayıs
3. Tahsis numarasının son rakamı 25, 26 olanlar:
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
4B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER
2026 Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri:
1. Tahsis numarasının son rakamı 25, 26 olanlar:
Ödeme tarihi: 21 Mayıs
2. Tahsis numarasının son rakamı 27, 28 olanlar:
Ödeme tarihi: 22 Mayıs
4C (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER
2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri:
Ödeme tarihi: 20 Mayıs