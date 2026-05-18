Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 2026: KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

        Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca emekli, ikramiye miktarının ne olacağını ve ödemelerin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağını yakından takip ediyor. Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye tutarının ne kadar olacağını ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. Emekli bayram ikramiyesinin ödeme takvimi ise vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde.

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılacağını belirterek, bu ödemelerin emekliler ve aileleri için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        3

        4A (SSK) KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER

        2026 Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri:

        1. Tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar:

        Ödeme mevcut ödeme günlerinde yapılacak.

        2. Tahsis numarasının son rakamı 23, 24 olanlar:

        Ödeme tarihi: 21 Mayıs

        3. Tahsis numarasının son rakamı 25, 26 olanlar:

        Ödeme tarihi: 22 Mayıs

        4

        4B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER

        2026 Mayıs dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri:

        1. Tahsis numarasının son rakamı 25, 26 olanlar:

        Ödeme tarihi: 21 Mayıs

        2. Tahsis numarasının son rakamı 27, 28 olanlar:

        Ödeme tarihi: 22 Mayıs

        5

        4C (EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER

        2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri:

        Ödeme tarihi: 20 Mayıs

        6
        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorlu'da çatışma; 2 polis yaralı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti