2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emeklilere aynı tutarda ödeme yapılacaktır. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise maaş oranlarına göre ikramiyeden yararlanacaktır.

Bu kapsamda hisse oranlarına göre ödemeler şu şekilde olacaktır:

Yüzde 75 hisse sahipleri: 3.000 TL

Yüzde 50 hisse sahipleri: 2.000 TL

Yüzde 25 hisse sahipleri: 1.000 TL

Ödemeler, hak sahiplerinin oranları dikkate alınarak hesaplara yatırılacaktır.