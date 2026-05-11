KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. 2026 takvimine göre daha erken bir tarihe denk gelen bayram öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı ödeme takvimi kamuoyu tarafından yakından izleniyor. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyelerine dair merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİ 2026
2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bu nedenle emekli ikramiyelerinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta önce başladığı görülüyor. Bu kapsamda, 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında ikramiyelerin hesaplara yatırılması öngörülüyor. Henüz resmi takvim açıklanmamış olsa da, ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tahsis numarasına göre aşamalı şekilde yapılması bekleniyor.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ HANGİ GÜN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyeleri için en olası senaryo, ödemelerin bayramdan önceki hafta içinde tamamlanması yönünde. 26 Mayıs Salı gününün arife olması nedeniyle yoğunluğu azaltmak amacıyla, SSK emeklilerine 18-20 Mayıs, Bağ-Kur emeklilerine 21-22 Mayıs, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 23-24 Mayıs tarihleri arasında ödeme yapılması bekleniyor. Kesin takvim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasıyla netleşecek olsa da, tüm ödemelerin Mayıs ayının son haftasına kalmadan tamamlanması planlanıyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
2026 yılı için emekli bayram ikramiyesi 4.000 TL olarak belirlenmiştir. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da emeklilere aynı tutarda ödeme yapılacaktır. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise maaş oranlarına göre ikramiyeden yararlanacaktır.
Bu kapsamda hisse oranlarına göre ödemeler şu şekilde olacaktır:
Yüzde 75 hisse sahipleri: 3.000 TL
Yüzde 50 hisse sahipleri: 2.000 TL
Yüzde 25 hisse sahipleri: 1.000 TL
Ödemeler, hak sahiplerinin oranları dikkate alınarak hesaplara yatırılacaktır.