Kurban Bayramı Hava Durumu 2026: Bayramda hava nasıl olacak? 27-28-29-30 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara Kurban Bayramı hava durumu
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatil planlarını büyük ölçüde hava durumuna göre yapmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde bayram süresince sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve güneşli günlerin durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2026 Kurban Bayramı boyunca günlük hava tahminleri, seyahat ve tatil planı yapacaklar için belirleyici bir rehber niteliği taşıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul’da bayram boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesiyle birlikte, bayramın son gününde termometrelerin 22 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI ANKARA HAVA DURUMU
Ankara’da bayram süresince güneşli hava etkisini sürdürecek. Özellikle bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde sıcaklıkların 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.