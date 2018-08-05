Kurban Bayramı, ek sefer
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Kurban Bayramı için 10 bin ek sefer!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletlerine talep arttı. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek

05.08.2018 - 11:41 | Güncelleme: AA

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının sektör için kayıp bir ay olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Bu nedenle yaz tatili 2 aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı." dedi.

Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

KORSAN BİLET UYARISI

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını kaydetti.

 

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