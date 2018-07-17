2018 Kurban Bayramı'nda emeklilere Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 1000 TL ikramiye verilecek. Hatırlanacağı gibi 24 Haziran milletvekili genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye müjdesi verilmişti. Emekliler 1000 TL'lik ilk ikramiyeyi Ramazan Bayramı'dnan önce almıştı. Şimdi ise sırada Kurban Bayramı ikramiyesi var. Peki; 2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu, SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde. Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği yani emeklilerin hesaplarına ne zaman yatacağı henüz bilinmiyor. Ancak en geç arefe günü Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarında olacak. Kurban Bayramı Arefe günü ise 20 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Yani Kurban Bayramı emekli ikramiyesi en geç 20 Ağustos'ta emeklilerin hesaplarına yatacak.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları Temmuz ayında yüzde 5,17 puan enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL'ye çıkarıldı. En düşük memur emeklisi 2075 TL oldu. Esnaf emeklisi maaşı 1.249 lira, çifçi maaşı ise 1.178 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklamalısınız. Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapabilirsiniz. "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgilerinizi kullarak" SGK'nın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada kimlik bilgilerinizin yanı sıra hizmet dökümünüzün görüntülenir. Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.