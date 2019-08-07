Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak merak konusu olmaya devam ediyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar bayram tatil süresini sıkça sorguluyor. Ramazan Bayramı'nın 9 gün ilan edilmesinin ardından Kurban Bayramı için de aynı bekleyiş sürüyor. Konuyla ilgili en son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama gelmişti. Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLDU 2019

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Hükümetten ilk açıklama ise dün Bakan Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yöneltilen soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 gün tatil talepleriyle ilgili şunları söyledi: "Zaten yerlerin çoğu dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç (Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması) olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu."

BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜNE ÇIKARTILMASINI BEKLEMEYİN

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, 7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini belirtti.

Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını bildirdi.

Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesiyle Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konulduğunu hatırlatan Yıldırım, bayram süresince 10 milyon yolcunun taşınmasının beklendiğini dile getirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini belirten Yıldırım, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.

Bazı yolcuların, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almadıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ancak biz yolcularımızın otobüs biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.