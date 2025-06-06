6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?
6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, belediyelerden gelecek açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı ile beraber, toplu taşımanın önemi araştırılıyor. Konu hakkında belediyelerden arka arkaya açıklamalar gelirken, toplu taşımanın da durumu belli oldu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaş için hangi araçların ücretsiz hizmet vereceği açıklandı. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, 6-9 Haziran Kurban Bayramı toplu taşıma durumu...
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletmesindeki köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirterek, sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Bayram boyunca metro hatları ücretsiz hizmet verecek.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca metrobüsler ücretsiz hizmet verecek.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar Marmaray ücretsiz olacak.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA FÜNİKÜLER ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı boyunca Taksim-Kabataş füniküleri ücretsiz bir şekilde hizmet verecek.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı'nda tramvaylar ücretsiz olacak.
6-9 HAZİRAN KURBAN BAYRAMI'NDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
EGO Genel Müdürlüğü 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar otobüs, metro ve Başkentray'ın ücretsiz olacağını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) ile “Kurban Bayramı” süresince 06-07-08-09 Haziran 2025 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 06 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.00’dan, son günü olan 09 Haziran 2025 Pazartesi günü akşam saat 23.59’a kadar cumartesi çalışma programına göre, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.
Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözlemlerle yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.
Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecektir.
EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ve güzergâhları ile Raylı Sistem İşletmelerimizde 06 Haziran–09 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak servis programlarına EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir."