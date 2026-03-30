Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı’nı geride bıraktığımız bugünlerde, milyonlarca vatandaşın yeni gündemi 2026 Kurban Bayramı’nın tarihi ve tatilinin kaç gün olacağı oldu. Kurban Bayramı, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de yılın ikinci büyük tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın 1. günü ise 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Mayıs tarihlerinde idrak edilecektir.
2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılı Kurban Bayramı tatili 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi bayramın son günü olacak.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)