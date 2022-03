İslam kültüründe Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife deniyor. Müslümanlar her sene Ramazan bayramından sonra bir de Kurban bayramı i,çin bir araya geliyor. Ülkemizde de kutlanan Kurban bayramının 2022 yılı içinde hangi tarihlere denk geldiği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi ile netleşti.