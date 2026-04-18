Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği şimdiden merak konusu oldu. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verirken, bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle kesinleşti. Bu yıl bayram arifesinin Salı gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılması beklentisi de gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar…
2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bayram bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar ise tatilin uzatılıp uzatılmayacağını ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Bu doğrultuda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.
2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini gündeme getiriyor.
Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması durumunda, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkarılması söz konusu olabilir.