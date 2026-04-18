        Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili 9 gün olacak mı?

        Kurban Bayramı'nın 2026 yılında hangi tarihlere denk geldiği şimdiden merak konusu oldu. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verirken, bayram tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle kesinleşti. Bu yıl bayram arifesinin Salı gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılması beklentisi de gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 01:55 Güncelleme:
        2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bayram bu yıl Mayıs ayında idrak edilecek. Öğrenciler ve çalışanlar ise tatilin uzatılıp uzatılmayacağını ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Bu doğrultuda “Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatil kaç gün sürecek?” sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

        2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini gündeme getiriyor.

        Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması durumunda, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 güne çıkarılması söz konusu olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 9 şüphelinden 7'si adliyeye sevk edildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        "Anlaşma imzalandığında abluka sona erer"
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        "Kendimizi boşlukta hissediyoruz"
        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!
        İş arkadaşına 9 bıçak darbesi!
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti