        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tarih araştırmaları hız kazandı. Tatil dönemini önceden planlamak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın tarihleri netleşti. Peki, 2026 yılında Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Nisan ayına girilmesinin ardından Kurban Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Tatil planlarını önceden yapmak isteyenler, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin süresini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı hangi gün başlayacak, tatil kaç gün sürecek, 9 güne uzatılacak mı?” sorularının yanıtı haberimizde…

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        2026 yılında Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılması ve bayramın dört gün sürmesiyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek.

        Öte yandan, pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne uzama ihtimali bulunuyor. Ancak bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin kesin karar, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamayla belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
