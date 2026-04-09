Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tarih araştırmaları hız kazandı. Tatil dönemini önceden planlamak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın tarihleri netleşti. Peki, 2026 yılında Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet 2026 dini günler takvimine göre Kurban bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılında Kurban Bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılması ve bayramın dört gün sürmesiyle birlikte toplam 4,5 gün sürecek.
Öte yandan, pazartesi gününün de idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne uzama ihtimali bulunuyor. Ancak bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin kesin karar, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamayla belli olacak.