        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026 | Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili hangi gün bitiyor?

        Kurban Bayramı tarihleri 2026: Kurban Bayramı ne zaman?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Resmi takvime göre bayram tatili, arife günü yarım gün ve bayramın 4 günü ile sınırlı bulunuyor. Bu da toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil anlamına geliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2026? İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:44 Güncelleme:
        Bir Kurban Bayramı için daha bekleyiş başladı. Bayrama kısa bir süre kalırken, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Konuya ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili hangi gün bitiyor? İşte Kurban Bayramı arefesi ve bayramın 1-2-3-4'üncü günü...

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

        Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlamasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak bu yıl arife gününün Salı’ya, bayramın son gününün ise Cumartesiye denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşme ihtimalini gündeme taşıdı.

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?

        Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan “köprü izin” kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan,

        Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık." dedi.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Son anda kurtuldu
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Giresun'da kahreden olay
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
