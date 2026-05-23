Kurban Bayramı tarihleri 2026: Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Resmi takvime göre bayram tatili, arife günü yarım gün ve bayramın 4 günü ile sınırlı bulunuyor. Bu da toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil anlamına geliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2026? İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri...
Bir Kurban Bayramı için daha bekleyiş başladı. Bayrama kısa bir süre kalırken, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Konuya ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Kurban Bayramı 2026 ne zaman? Bayram tatili hangi gün bitiyor? İşte Kurban Bayramı arefesi ve bayramın 1-2-3-4'üncü günü...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Resmi takvime göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başlamasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak bu yıl arife gününün Salı’ya, bayramın son gününün ise Cumartesiye denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşme ihtimalini gündeme taşıdı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLDU?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan “köprü izin” kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.
Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık." dedi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi