Kurban Bayramı tatili: 2026 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, 9 güne uzatıldı mı?
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi araştırmaları hız kazandı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin uzayıp uzamayacağını araştırmaya başladı. Özellikle bayramın hafta içine denk gelmesi, 9 günlük tatil ihtimalini de merak konusu haline getirdi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil 9 güne uzayacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.
KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin verilmesi durumunda, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 güne uzaması mümkün görünüyor. Resmi açıklamaya geldiğinde haberimize eklenecektir.