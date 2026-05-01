        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı tatili: 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, 9 güne uzatıldı mı?

        Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihi araştırmaları hız kazandı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin uzayıp uzamayacağını araştırmaya başladı. Özellikle bayramın hafta içine denk gelmesi, 9 günlük tatil ihtimalini de merak konusu haline getirdi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, tatil 9 güne uzayacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:49 Güncelleme:
        Mayıs ayının gelmesinin ardından Kurban Bayramı tarihleri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Tatil planlarını erkenden yapmak isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Öğrenciler ve çalışanlar ise bayram tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini ve süresinin 9 güne çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Tatil süresi uzatılacak mı? İşte tüm ayrıntılar…

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılını kapsayan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs tarihinde başlayacak.

         

        KURBAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak arife gününün Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, Pazartesi gününün tam gün ve Salı gününün öğleden sonrası için idari izin verilmesi durumunda, bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 güne uzaması mümkün görünüyor. Resmi açıklamaya geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
