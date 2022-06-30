Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayram öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayanlar gözünü Kurban Bayramı tatiline çevirdi. Bayram tatili kaç gün olacak sorusu merak edilirken Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında tüm sorular yanıt buldu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün oldu? İşte detaylar...