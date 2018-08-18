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Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? 2018 Kurban Bayramı takvimi

Kurban Bayramı tatili resmi kurum ve bir çok özel sektör firması için bugünden itibaren başladı. Pazartesi gününe denk gelen arefe gününde çalışanlar yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece Bayram tatili 9 güne çıkmış oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek?

18.08.2018 - 10:37 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? sorusu, bayram sona erdiğinde iş başı yapacaklar tarafından soruluyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte herkes tatil planlarını yaptı ve tatilciler, tatillerini geçirmek üzere yavaş yavaş yollara çıkıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman sona eriyor? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ 2018

Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. Arefe günü olan Pazartesi'nin tatil ilan edilmesiyle tatilciler dün akşamdan itibaren yollara çıktı. Kurban Bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Ancak arkasından gelen cumartesi ve pazar günleri haftasonu tatili olduğu için tatil 9 güne çıktı. Böylece Kurban Bayramı tatili 27 Ağustos Pazartesi günü mesai saatinin gelmesiyle birlikte sona erecek.

18 Ağustos Cumartesi 1
19 Ağustos Pazar 2
20 Ağustos Pazartesi 3
21 Ağustos Salı 4
22 Ağustos Çarşamba 5
23 Ağustos Perşembe 6
24 Ağustos Cuma 7
25 Ağustos Cumartesi 8
26 Ağustos Pazar 9

YOLLARDA BAYRAM ÖNLEMLERİ

Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, bayram trafiğini etkilememek üzere 16-27 Ağustos döneminde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilecek. Yol güzergahlarındaki eksik trafik işaret levhaları, oto korkuluk ve kenar dikmeleri üzerindeki reflektif malzemeler tamamlanacak, kirlenenler temizlenecek. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu, ulaşımın tek platformdan gidiş-geliş olarak sağlandığı bölünmüş yol kesimleri sürücülerin yanılgıya düşmelerini önlemek için işaretlenecek, daha önce yapılan işaretlemeler gözden geçirilecek, servis yollarının standartlara uygun halde bulundurulması sağlanacak. Kısa süreli çalışmalar derhal bitirilecek, çalışmaların tamamlandığı kesimlerdeki işaret levhala  rı kaldırılacak.

Sürücüler yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Karayolları Yol Danışma biriminin 0 312 449 86 60 ve 449 87 30 no'lu telefonlarından veya ücretsiz Alo 159 hattından KGM'nin intern  et sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren "Güzergah Analizi" programından ve "Yol Durumu" sayfalarından bilgi edinebilir.

 

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