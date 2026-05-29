        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Okullar ve iş yerleri ne zaman açılacak?

        Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birlikte 9 güne uzatılmasının ardından milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan "Bayram tatili ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Tatilin hafta sonuyla birleştirilmesi nedeniyle milyonlarca kişi uzun bir bayram tatili yapma fırsatı buldu. Okulların açılış tarihi, kamu kurumlarında mesainin başlayacağı gün ve özel sektör çalışanlarının işe dönüş tarihi bayramın son günlerinde gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte İşte Kurban Bayramı tatilinin biteceği tarih ve okulların açılacağı gün…

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı kararıyla Kurban Bayramı tatilinin idari izin kapsamında 9 güne çıkarılması sonrası vatandaşların tatil planları uzarken, dönüş tarihleri de merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları okulların ne zaman açılacağını ve mesainin hangi gün başlayacağını araştırıyor. Bayram tatilinin sona ereceği tarih yaklaşırken gözler resmi çalışma takvimine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Okullar ve iş yerleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Kurban Bayramı tatili, idari izin kararıyla birlikte toplam 9 gün olarak uygulanıyor. Tatilin hafta sonlarıyla birleştirilmesi nedeniyle milyonlarca kişi uzun bir bayram tatili yapma fırsatı buldu. Bayram tatili hafta sonunun ardından sona erecek ve kamu kurumlarında normal mesai düzenine geçilecek.

        23 Mayıs Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 30 Mayıs Pazar günü sona erecek

        Kamu çalışanları için mesai, bayram tatilinin ardından ilk iş günü itibarıyla yeniden başlayacak. İdari izin süresinin sona ermesiyle birlikte memurlar ve kamu personeli görevlerine dönecek. Özel sektör çalışanlarının işe dönüş tarihi ise çalıştıkları kurumların uyguladığı izin planına göre farklılık gösterebiliyor.

        İdari izin kapsamında bayram tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. kamu çalışanları 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla işbaşı yapacak.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetleri bayram tatilinin ardından yeniden başlayacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ders zili tatil sonrası ilk eğitim gününde yeniden çalacak. Özellikle sınav hazırlığında olan öğrenciler, eğitim takviminin nasıl devam edeceğini yakından takip ediyor.

        Kurban Bayramı tatili sonrası okullar 1 Haziran Pazartesi günü açılacak.

        Bayram sonrası normal düzen başlıyor

        Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok iş yeri normal çalışma düzenine geri dönecek. Tatilin ardından şehirlerde günlük yaşamın yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
