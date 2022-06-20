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Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı tatili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatiline sayılı gün kaldı. Kurban kesmek ve resmi bayram tatilini değerlendirmek isteyenler 2022 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ve uzatılıp uzatılmayacağı araştırmaları hız kazandı. İşte, detaylar...

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    Kurban Bayramı tatili tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?

    Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tatili günü belli oldu.  Resmi tatili kurban keserek ve ya tatile çıkarak değerlendirmek isteyenler 2022 Kurban Bayramı tatili tarihini araştırılıyor. 9 Temmuz günü başlayan bayramın15 Temmuz resmi tatiliyle birleştirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. İşte, Diyanet ile bayram tarihleri...
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    Kurban Bayramı tatili tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
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    Kurban Bayramı tatili tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    2022 yılında Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.
  • 04
    Kurban Bayramı tatili tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

     

    9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz günü sona eriyor. Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili ile birleştirilmesi ile tatilin 9 gün olabilme ihtimali bulunuyor. Konuyla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmadı.
  • 05
    Kurban Bayramı tatili tarihi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 güne uzayacak mı ve 15 Temmuz ile birleştirilecek mi?

    2022 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün- 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

     

    Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

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