Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 15 Temmuz ile birleştirilecek mi? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile 2022 Kurban Bayramı tatili günü belli oldu. Resmi tatili kurban keserek ve ya tatile çıkarak değerlendirmek isteyenler 2022 Kurban Bayramı tatili tarihini araştırılıyor. 9 Temmuz günü başlayan bayramın15 Temmuz resmi tatiliyle birleştirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. İşte, Diyanet ile bayram tarihleri...