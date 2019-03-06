Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde hazırlık yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sene Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri ile uzun tatiller yapma fırsatı yakalayanlar, bu sene de Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi arefe günü ile başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olurken 14 Ağustos Çarşamba akşamı son günü olarak belirlenmiştir. Buna göre vatandaşlar 5 günlük bir bayram tatili elde etmiş oluyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan Bayramı ise, 4 Haziran Salı günü başlayıp, 6 Haziran Cuma günü ise sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

2019 DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ