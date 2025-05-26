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        Haberler Yaşam Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği

        Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği

        Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda ilkbaharla birlikte yeşeren ağaçlar eşsiz manzaralar ortaya çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:27
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        Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, 37 bin 753 hektarlık alanıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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        Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'nın bulunduğu milli park, ilkbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

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        Milli parka yeni yapılan zipline ve seyir terası dikkat çekerken; milli park ile yakınında bulunan köyler ve seyir terasının oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

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        #Küre Dağları Milli Parkı
        #Küre Dağları
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