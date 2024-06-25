Kürekli vahşette karar çıktı
Erzincan'da, 4 çocuk babası emekli komşusunu başına kürekle vurarak öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Erzincan'da Hacı Cenap Kaya'nın, 55 yaşındaki komşusu Nadim Yeşil'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Erzincan'nın merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde 31 Temmuz 2023 tarihinde Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Kaya hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.