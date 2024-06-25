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        Kürekli vahşette karar çıktı

        Erzincan'da, 4 çocuk babası emekli komşusunu başına kürekle vurarak öldüren sanığın cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:41
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        Erzincan'da Hacı Cenap Kaya'nın, 55 yaşındaki komşusu Nadim Yeşil'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

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        Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

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        Mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        Erzincan'nın merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde 31 Temmuz 2023 tarihinde Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil (55) kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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        Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Kaya hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

        #komşu cinayeti
        #Erzincan
        #kürekli cinayet
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