Küresel afetlerin faturası 45 milyar dolar

Aon'un hazırladığı 2024 yılı 1. çeyreğine ait Küresel Doğal Afetler Raporu'nun sonuçları yayımlandı.

Doğal afetlerin artan sıklık ve şiddetinin küresel çapta neden olduğu ekonomik kayıpları ortaya koyan rapora göre 2024 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen bazı önemli afetler nedeniyle toplam ekonomik kayıplar 45 milyar doların üzerine çıktı. Buna karşın bu rakam 21. yüzyılın ilk çeyrek ortalaması olan 59 milyar dolarlık ve 2023 yılının ilk çeyreğindeki 149 milyar dolarlık kayıplardan daha düşük gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde sekizi ABD'de ikisi Güney Amerika'da ve ikisi Asya'da olmak üzere bir milyar doların üzerinde etki yaratan olay sayısı 12 olarak gerçekleşti. İlk çeyreğin en maliyetli doğal afeti, 1 Ocak'ta Japonya'yı vuran ve tahminlerine göre 17 milyar doların üzerinde zarara yol açan Noto Depremi olurken bu depremi mart ayı ortasında ABD'nin bazı bölgelerini etkileyen şiddetli konvektif fırtınalar takip etti. Şubat ayı başlarında ağırlıklı olarak Çin'i etkileyen şiddetli kış koşulları da en maliyetli doğal afetler arasında yer aldı.

Bölgelere göre bakıldığında ise Asya-Pasifik bölgesi, büyük ölçüde Noto Depreminden de kaynaklanan toplam 20 milyar dolarlık zararla küresel ekonomik kayıpların en büyük bölümünü oluşturdu. Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin olağanüstü kayıplara yol açtığı bir önceki yılın aksine, EMEA bölgesinde ise 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana geldi. Amerika kıtasındaki kayıplar da ortalamaya yakın seyretti ve bölgedeki en büyük kayıplar Brezilya'da devam eden kuraklıktan kaynaklandı. 2024'ün ilk çeyreğinde doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigorta kayıplarının en az 17 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam 2000 yılından bu yana 16 milyar dolar olan ortalamanın biraz üzerinde. ABD'deki şiddetli konvektif fırtınalar ve kış şartları ilk çeyrekte küresel sigortalı hasarların çoğunu oluşturdu. Japonya'daki Noto Depreminden kaynaklanan toplam kaybın ise henüz başlangıç aşamasında olsa da 1 milyar dolar aşabileceği belirtiliyor.

Doğal afetler sonucu dünya genelinde 1.500'den fazla kişi hayatını kaybetti. En ölümcül olay 245 kişinin öldüğü Noto Depremi olurken bunu ocak ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 240 kişinin ölümüne neden olan seller ve şubat ayında Şili'de 131 kişinin ölümüne neden olan orman yangınları izledi. Ayrıca bu yılın ocak ayının ortalarında, ölümcül kış şartları ve 48 eyaletin çoğunda görülen soğuk hava olayları ABD'de 70'ten fazla kişinin ölümüne neden oldu. Bu da 21. yüzyılda ABD'de yaşanan en ölümcül kış mevsimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

SICAKLIK TEHLİKESİ Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, "Küresel çapta sigorta hasarlarının en az 17 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz bir çeyrek dönem oldu. Bu dönemde, toplam varlıkların sigorta ile korunmayan bölümü yaklaşık toplam hasarın yüzde 64'ü seviyesinde. Şiddetli konvektif fırtınalar özellikle ABD'de daha fazla sigorta kapsamına alındığından afetlerden kaynaklı sigortalı hasarları da arttı. Öte yandan okyanus sıcaklıklarındaki aşırı anomalilerin devam etmesi ve yılın ilerleyen dönemlerinde gelişmesi beklenen La Niña nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni afetler bu hasarları daha da artırma potansiyeli taşıyor." dedi.