Çinli epidemiyolog açıkladı! Küresel bağışıklık ne zaman? 0:00 / 0:00

AA

Xinhua ajansının haberine göre, dün Edinburgh Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrim içi bir sohbete katılan Çinli ünlü epidemiyolog Cong Nanşan, "Geçen yıl, salgının kontrol altına alınmasından 2 ay sonra, ekonomimizi yeniden açtık ve derslere devam ettik" dedi.

"KÜRESEL BAĞIŞIKLIK EN AZ 2-3 YIL SÜRECEK"

AA'da yer alan habere göre Cong, salgının sona erdirilmesi için "küresel dayanışma çağrısı" yaparak, "Aşıların geliştirilmesi ve pazarlanmasıyla birlikte, dünya çapında sürü bağışıklığına ulaşmak en az 2 ila 3 yıl sürecektir" ifadesini kullandı.

"NORMAL HAYAT İÇİN ACELECİ OLMAYIN"

Etkinlikte Cong, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci ile görüş alışverişinde bulunurken, ikili, ekonomik kalkınma ile salgını kontrollü önlemenin dengelenmesinin küresel bir zorluk olduğuna ve "normal hayata" dönüşte aceleci yaklaşımların ters tepebileceğine dikkati çekti.

TOPLAM CAN KAYBI 2.5 MİLYONU GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakaların tespit edildiği Aralık 2019'dan bu yana salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 562 binden fazla kişi hayatını kaybetti.